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花蓮環保局239所學校周邊消毒 各校防疫備戰

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
國立東華大學附設實驗小學模擬開學日情形，搭建發燒檢疫站，演練開學動線。記者王思慧／翻攝
國立東華大學附設實驗小學模擬開學日情形，搭建發燒檢疫站，演練開學動線。記者王思慧／翻攝

25日就是開學日，避免新型冠狀病毒肺炎疫情影響，花蓮縣環保局趕在開學前針對縣內高中職以下239所各級公私立學校加緊消毒，也在人潮密集公共場所消毒。教育部提供口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，花蓮縣由「教育部花蓮縣聯絡處」協助發放，花蓮南區則集中在玉里高中，各校派專人到場領取。

花蓮縣環保局已排定縣內各級學校全面消毒作業，今天前就會執行完畢，以確保學童就學前降低疫情傳播風險，請家長勿恐慌。太平洋公園（原南、北濱公園）及東大門夜市公廁等，針對民眾較常接觸的公廁、遊戲設施等進行持續性消毒。

花蓮縣內共有299所高中職校、縣立國中、小學（含私立）、公立幼兒園，學生及教職員工進入校園前量體溫，以酒精消毒雙手，若有發燒或患病疑慮者，將安排獨立空間由學校人員照顧，並請家長儘速就醫，也建議學校為學生量測體溫後，可用小貼紙區分方便辨識。

國立東華大學附設實驗小學在校門口設有5個發燒檢疫站，更模擬開學監控動線，並測試公發額溫槍，若額溫、耳溫皆達37.5度以上，就會通知家長帶回。

東華大學附設實驗小學校長鮑明鈞表示，開學典禮從室內改至戶外舉行，開學後將暫停開放社區人士進入校園，家長若要接送小孩，也在校門口設置接送區，避免進入校園。學校已加購2台消毒機，放置對人體無害的消毒液，每天放學後，會逐一到各教室進行10分鐘消毒工作。

花蓮環保局針對239所學校周邊、公共場所等處消毒。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮環保局針對239所學校周邊、公共場所等處消毒。圖／花蓮縣環保局提供

發燒 教育部 疫情

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