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疫情帶動數位學習 中小學生愛上「因材網」看數學影片

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
寒假多了兩周，教育部數位學習平台「因材網」使用人數是學期間的3.5倍。圖／教育部提供
寒假多了兩周，教育部數位學習平台「因材網」使用人數是學期間的3.5倍。圖／教育部提供

史上最長寒假帶動數位學習風氣，教育部統計，中小學數位學習平台「因材網」這兩周使用人數是學期間的3.5倍，比期末考周還多，最多人上網學的科目是數學。民間學習平台均一統計，更多中小學老師運用均一平台指派作業任務給學生，並提供即時的線上諮詢，用量是去年同期的三倍。

受新冠肺炎疫情影響，中小學延後兩周開學。教育部資科司長郭伯臣說，教育部自設的數位學習平台「因材網」使用人數是學期間的3.5倍，超出他的預料。因材網平均每次登入時間也從19.5分鐘增為26.5分鐘，一大原因是觀看教學影片的頻率增加，這兩周每人看影片時間是學期間的2.5倍。

資科司統計，中小學已有4.5萬名教師和93萬名學生開設因材網帳號。因材網包括國語、數學、國小自然、國小英語、國中理化及生物，這兩周最熱門的學習科目是數學，其次是國語。

150萬中小學師生註冊的均一平台也出現使用高峰。均一平台教育基金會董事長呂冠緯表示，延後開學的這兩周，學生自主上網學習的人數增加，比上學期使用高峰期間還多五成。數學一直是最多均一使用者的學習科目。

呂冠緯也說，也有中小學老師善用延長的寒假，在班上的均一平台指派作業任務給學生，使用量是去年寒假的三倍。當中有些老師會結合臉書等線上通訊軟體，提醒學生完成任務，並即時學生諮詢、解答或討論作業。還有少數老師在均一平台上另開設一虛擬班級，開放學生跨班、跨校來上課。

郭伯臣說，大專校院疫情期間的線上學習風氣也增加，比如「中華開放教育平台」登入次數比去年同期成長1.08倍。資科司統計，最多人註冊的數位課程是逢甲大學的「Python與資料科學入門」，有97人線上報名學程式語言。

寒假 教育部

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