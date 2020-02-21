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新冠肺炎疫情延燒全球 這所泰國學校如期來台旅行

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
新冠肺炎疫情延燒全球，泰國威爾斯國際學校原訂2月16日至21日的海外教育旅行如期來台舉行，副董事長李美娟親自帶領46名師生飛到台灣，其中5天行程都安排在屏東。圖／屏東縣政府提供
新冠肺炎疫情延燒全球，泰國威爾斯國際學校原訂2月16日至21日的海外教育旅行如期來台舉行，副董事長李美娟親自帶領46名師生飛到台灣，其中5天行程都安排在屏東。圖／屏東縣政府提供

新冠肺炎疫情延燒全球，重創台灣觀光產業，泰國威爾斯國際學校原訂2月16日至21日的海外教育旅行如期來台舉行，副董事長李美娟親自帶領46名師生飛到台灣，其中5天行程都安排在屏東；率團的台灣籍副董事長李美娟說，校方相信台灣防疫機制嚴謹，決定如期舉行，這趟海外教育旅行，師生配合防疫做好自我防護措施，屏東旅遊種類多樣，擁有豐富生態及多元族群特色，學生在旅程中學習到不同文化體驗，有助擴展學生國際視野，收穫滿滿。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，縣府在去年8月到泰國參加國際旅展，拜會2所當地國際學校，10月邀請來屏東踩線，感謝泰國威爾斯國際學校願意用行動支持屏東，「行萬里路，讀萬卷書」，屏東的故事肯定說不完，未來到國外推廣觀光的同時，也會拜訪當地學校，邀請來屏東「聽故事」；雖然全球受到疫情影響，但屏東好山好水空氣好，擁有許多戶外生態景點，歡迎遊客到屏東旅遊，補充營養美食，健走山海間，增強免疫力。

李美娟表示，縣府與觀光業者去年10月力邀到屏東踩線，發現不管在生態景點或產業發展、多元族群文化等亮點多，該校是國際學校，這次來台學生為七到九年級，國籍有日韓泰美印度等，都是首次來到屏東，行程安排參訪當地景點與文化體驗學習，增進許多對屏東當地文化和台灣的認識；該校董事長張耀浪是屏東潮州鎮人，一定要支持故鄉，透由教育及觀光結合，也讓世界看見台灣。

6天5夜的行程，旅行社安排學生造訪海生館，在海底隧道欣賞美麗的海洋生物、與小白鯨打招呼，導覽人員講解認識海洋與保育的重要性，還到墾丁森林遊樂區、貓鼻頭、關山夕陽，隔日安排到四重溪體驗泡湯，學生泡在暖呼呼的溫泉裡，舒服到不想起來；接著在屏北地區，品嚐體驗屏東可可的魅力、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、DIY琉璃珠製作、勝利星村、青創園區等，藉由多元學習模式增長見聞，讓海外教育旅行成為難懷的回憶。

新冠肺炎疫情延燒全球，泰國威爾斯國際學校原訂2月16日至21日的海外教育旅行如期來台舉行，副董事長李美娟親自帶領46名師生飛到台灣，其中5天行程都安排在屏東。圖／屏東縣政府提供
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新冠肺炎疫情延燒全球，泰國威爾斯國際學校原訂2月16日至21日的海外教育旅行如期來台舉行，副董事長李美娟親自帶領46名師生飛到台灣，其中5天行程都安排在屏東。圖／屏東縣政府提供

屏東 泰國 疫情 新冠肺炎

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