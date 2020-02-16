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桃園志工趕製口罩外套 開學供學生重複使用防疫
大陸新冠肺炎疫情延燒，因應國中、小學及公立幼兒園即將開學，口罩缺貨，桃園市林里一群志工近日趕工縫製口罩外套，增加口罩重複使用次數，市議員游吾和今天下午表示，開學在即，現階段除呼吸道等症狀學生才發口罩，其他學生沒有，家長憂心疫情，林里辦公室號召志工連日趕製口罩外套，讓口罩加外套，還可利用清洗、蒸氣殺菌後重複、多次使用，改善學生口罩缺貨問題。
游吾和表示，現在口罩缺貨，一週配購2片口罩，隨國中、小學及幼兒園開學，一般學生口罩欠缺，林里辦公室號召該里會縫紉的志工，連日在里辦公室分3班縫製口罩外套，讓學生、里民將口罩套上外套，一旦口罩用過，可透過重複清洗、蒸氣殺菌後，再套上口罩外套後，就可重複、多次使用，約完成4000個口罩外套，開學後將提供有需要的在地國中、小學及幼兒園使用防疫，避免口罩一次使用後丟掉浪費。
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