快訊

防新冠肺炎疫情蔓延 湖北荊州宣布實行封閉管理

北北基大雨特報！ 明天起寒流影響 各地非常寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園志工趕製口罩外套 開學供學生重複使用防疫

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市林里一群志工趕工縫製口罩外套（見圖），提供開學後學生口罩重複清洗蒸氣殺菌使用，因應口罩缺貨，增加再使用次數。圖／游吾和提供

大陸新冠肺炎疫情延燒，因應國中、小學及公立幼兒園即將開學，口罩缺貨，桃園市林里一群志工近日趕工縫製口罩外套，增加口罩重複使用次數，市議員游吾和今天下午表示，開學在即，現階段除呼吸道等症狀學生才發口罩，其他學生沒有，家長憂心疫情，林里辦公室號召志工連日趕製口罩外套，讓口罩加外套，還可利用清洗、蒸氣殺菌後重複、多次使用，改善學生口罩缺貨問題。

游吾和表示，現在口罩缺貨，一週配購2片口罩，隨國中、小學及幼兒園開學，一般學生口罩欠缺，林里辦公室號召該里會縫紉的志工，連日在里辦公室分3班縫製口罩外套，讓學生、里民將口罩套上外套，一旦口罩用過，可透過重複清洗、蒸氣殺菌後，再套上口罩外套後，就可重複、多次使用，約完成4000個口罩外套，開學後將提供有需要的在地國中、小學及幼兒園使用防疫，避免口罩一次使用後丟掉浪費。

桃園市林里一群志工趕工縫製口罩外套（見圖），提供開學後學生口罩重複清洗蒸氣殺菌使用，因應口罩缺貨，增加再使用次數。圖／游吾和提供
桃園市林里一群志工趕工縫製口罩外套（見圖），提供開學後學生口罩重複清洗蒸氣殺菌使用，因應口罩缺貨，增加再使用次數。圖／游吾和提供

口罩 幼兒園 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

經長：口罩視為戰備資源 將研擬屯兵產業政策

衛生所加入實名制賣口罩 一早現人龍

停課、口罩、額溫槍調度...中小學盼訂準則

桃園山地衛生所實名制賣口罩 地方盼做法彈性

相關新聞

桃園志工趕製口罩外套 開學供學生重複使用防疫

大陸新冠肺炎疫情延燒，因應國中、小學及公立幼兒園即將開學，口罩缺貨，桃園市林里一群志工近日趕工縫製口罩外套，增加口罩重...

找自信 原民學長姊陪走適應期

原住民學生升學考試加分，但進高中後卻出現城鄉差距、適應不良等因素，成績吊車尾。竹北高中去年底成立「溪畔原家」的家族社團，讓高年級的學長姊協助學弟妹，陪伴走過最困難的學業與認同的適應期。

加分變「枷鎖」 高中原民生中輟達3.7％

原住民學生升學考試可加分百分之十，若有原民語言能力證明可加到百分之卅五，但在校園，出現原民生進高中後因城鄉差距、適應不良等因素成績吊車尾，背負「你靠加分進來」的同儕壓力，最後被迫休學中輟，加分制度成了討論話題。

嘉義南新國小游泳池新添SPA療池 推優惠方案供民眾體驗

嘉義縣太保市南新國小水牛厝溫水游泳池為嘉義縣中小學第1座室內溫水游泳池，水牛厝溫水游泳池自去年底校內游泳課程結束後，封館...

彰中志工隊捐口罩 總統臉書感謝

新冠肺炎疫情持續，口罩需求仍然吃緊，彰化高中圖書館「敘利亞難民營國際志工隊」將去年底原本為敘利亞難民營募集的20萬個口罩轉贈給衛福部供第一線醫療人員與重症病患者使用，此舉昨天獲蔡英文總統在臉書上表達感謝之意；彰中圖書館主任呂興忠說，總統的肯定，將讓彰中學生一輩子難忘，會更有信心去投入服務人群的工作。

助弱勢防疫 高雄中芸國中DIY布口罩

新冠肺炎疫情掀起口罩荒，高雄市中芸國中親師生發起DIY布口罩，將縫製500個布口罩分送給全校學生、幼育院與老人院。校長呂旭英表示，布口罩內能置放防疫口罩，能延長防疫口罩的使用期，希望幫助大家減少買不到口罩的困擾。

總統感謝彰中生轉贈口罩 師生：給台灣人的情人節禮物

彰化高中圖書館「敘利亞難民營國際志工隊」將去年底原本為敘利亞難民營募集的20萬個口罩轉贈給衛福部供第一線醫療人員與重症病...

爸背上學… 肌萎生等不及畢業病逝

花蓮光復商工高三學生梁匡豐患有肌肉萎縮症，爸爸幾乎每天從豐濱鄉開山路30分鐘，接送他上下學。儘管連筆都握不住，梁匡豐仍盡力坐輪椅在校學習，近3年從不間斷，卻不幸於2月6日深夜因心肺衰竭離世。來不及和同學一起畢業，昨天告別式上，校長陳瑞洲特別頒發畢業證書給他。

原要助國際難民 彰中募集20萬口罩先捐國內用

彰化高中圖書館「敘利亞難民營國際志工隊」去年底原本募集20萬個口罩要送到敘利亞難民營幫助當地受沙塵暴之害的兒童與難民，不...

台灣第一艘橫渡太平洋木造帆船「自由中國號」 近日移置海大

65年前創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋紀錄的「自由中國號」，2012年運返基隆，前幾年修復後，船體閒置在海科館的探索館...

弘光科大美髮系4名學生校外實習3個月 都考上設計師

弘光科大美髮造型設計系大三學生目前正在校外實習，其中4位學生表現優秀，實習3個月後便通過店家考核，順利取得設計師資格，一...

防疫小學堂 口罩篇 讓你「罩」得住

台南市教育局因應武漢新冠肺炎疫情，讓校園防疫觀念從生活小細節做起，特別請仙草國小製作一系列校園防疫小學堂影片，教導正確的...

熱門新聞

校長退休人數大減 儲備校長大塞車

校長轉任教師增多 校長職場起變化

政府「派遣歸零」 轉職考試公平？

針對新冠肺炎疫情 南投縣國中小校長會議訂停課準則

教育部發645萬口罩 北市學校：盼不只發一次

10天後開學 蔡總統臉書感謝大家體諒並提醒3件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。