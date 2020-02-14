高市文化局情人節推出二月好書《生命中的美好缺憾》

2月14日是西洋情人節，高雄市文化局長林思伶選在這天公布「二月好書」，推薦《生命中的美好缺憾》，作為送給市民的情人節禮物。作者普立茲獎得主約翰．葛林，用出色的文筆，創造了一個關於生命、愛情、遺憾的精采故事。

高雄市二月份每月好書，延續一月真誠「對話」的主題，進一步探索感情「羈絆」如何發展及其各種不同樣貌，反省不同立場面對生命的課題。適逢西洋情人節，文化局特別找來即興舞者，搭配濃情的文字朗讀，拍短片向市民朋友推薦《生命中的美好缺憾》。

《生命中的美好缺憾》講述患有癌症的男女主角，面對命運因不同的性格而有不同的態度，男主角想知道如何能夠不被忘記，而女主角卻希望自己的存在不要帶給別人傷害。兩人相識於癌症倖存者青年團體，一起分享閱讀、一起旅行，拜訪共同喜愛的作家，因而產生感情。透過男女主角的故事，作者要告訴所有讀者，即使面對看似寫定的命運，也不一定只能成為和疾病畫上等號的人，只要活著的一天，就擁抱生命中簡單的美好。

高雄市文化局長林思伶表示，特別選在情人節發布這本以愛情為引的二月好書。為讓讀者能從文字進入作者所述的生命及情感狀態，特別跨界合作邀請兩位即興舞者，襯著作品文字摘錄朗讀，用肢體的互動展現書中男女主角由各自不同的個體，到相識、相戀成為命運共同體。請大家一起探索「生命中的美好缺憾」，感恩生命的美好。