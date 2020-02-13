台灣第一艘橫渡太平洋木造帆船「自由中國號」 近日移置海大

65年前創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋紀錄的「自由中國號」，2012年運返基隆，前幾年修復後，船體閒置在海科館的探索館外的預定地，國立台灣海洋大學表示，為了推展海洋文化，近期將由移置到校園內，供民眾參觀。

海洋大學校長張清風表示，2012年海大在文建會（現文化部）支持下將「自由中國號」運返臺灣，文資局規劃由國立海洋科技博物館後續展存，但因各種因素，至今船體仍在海科館的探索館外的預定地，僅以大型帆布蓋住，外面還用鐵皮柵門圍住。

為了推展海洋文化，海洋大學獲得文化部支持下積極接手推動後續展存計畫，擬將「自由中國號」運至海大商船學系館外靠舊北寧路側，並建置「船舶園區」，將具有歷史文化意義超過100年的古帆船重現在國人面前。

長期關注文化教育及推動慈善工作的張榮發基金會，在獲知海洋大學正在推動這項具有歷史文化及教育意義的自由中國號展存計畫後，基金會執行長鍾德美在張清風校長的邀請之下，決定共襄盛舉，大力挹注資源共同推動這項計畫，為歷史文物保存及推展海洋文化教育盡一份心力。

海大表示，「自由中國號」為19世紀大陸福州製船廠以古法製造中式帆船，1955年周傳鈞和幾名臺灣船員集資買船後，當年4月從基隆正濱漁港出發，花114天橫渡太平洋，抵達美國舊金山，創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋紀錄。

在舊金山港區29號碼頭，豎立一座紀念碑，簡略記載自由中國號木造船及船員橫渡太平洋的經過，並將自由中國號木造船編入舊金山海洋活動歷史中的一環。