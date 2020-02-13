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弘光科大美髮系4名學生校外實習3個月 都考上設計師

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
弘光科大美髮系學生康晉嘉，實習期間考核通過具設計師資格。圖／弘光科大提供

弘光科大美髮造型設計系大三學生目前正在校外實習，其中4位學生表現優秀，實習3個月後便通過店家考核，順利取得設計師資格，一位學生上大學前不曾接觸過美髮相關訓練，靠著老師專業指導與自己努力練習，通過知名沙龍店家考核，用設計師資格實習；還有另一位跨海在澳洲實習，認真的態度獲得店家肯定。

弘光科大美髮系主任王曉芬表示，學生在實習期間通過店家考核，正式以設計師資格在沙龍服務很難得，康晉嘉、盧君名、謝晉維、陳冠銘這4位學生，分別在台中俐落男子理髮、高雄尤拿髮藝、澳洲YUKA HAIR GALLERY單位實習，利用課後與假日加強練習，累積基本功與實力，短短3、4個月時間取得設計師資格，創下系上實習成績的最佳紀錄。

在澳洲布里斯本YUKA HAIR GALLERY實習的陳冠銘，想要學習歐美染髮技術，遠赴澳洲實習。他說在國內接觸的客人都是亞洲人，但是在澳洲接觸更多元的客戶及不同國家的人，因此能學到更多染髮技巧，為了提升自己能力，把握店內每周一次的上課時間，認真學習。

弘光科大美髮系學生陳冠銘，赴澳洲實習期間，考核通過具設計師資格。圖／弘光科大提供

在台中俐落男子理髮實習的盧君名來自馬來西亞，他說，高中時念商科，但不愛念書選擇跨海來台念美髮海青班，父母一度反對，但是他堅持走自己的路，愈學愈興趣，因此，海青班還沒畢業便轉入大學部就讀，越念越順手，父母看他念書念出心得，轉而支持鼓勵。

同樣在俐落男子理髮實習的康晉嘉說，上大學後才開始接觸美髮，完全沒有基礎下，只能靠不停練習，幫朋友免費剪髮累積經驗，實習後，髮廊也很願意教，因此跟著進度練習，再反覆加強，才通過層層的考試，現在取得設計師資格，更要學習與客人溝通，「自己覺得好看沒用，客人也要覺得好看，挑戰競爭的市場，抓住顧客的心很重要，他也正努力學習自我行銷、追蹤顧客及經營個人社群媒體。」

在高雄尤拿髮藝實習的謝晉維說，去年8月前往實習，他連續3個月業績達3萬，通過店家考核取得設計師資格，晉升的第一個月就設定目標業績增加1倍，成功讓業績達到6萬，為了增加自己的客人，也透過臉書及IG宣傳，另外，還請客人幫忙介紹，提供優惠方式吸客。

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