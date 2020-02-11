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高三生注意 中大公布個人申請書審重點 自傳這樣寫才對

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
中央大學今天公布各學系「個人申請備審資料審查重點與準備指引」，讓同學們寒假在家仍可自主準備備審資料，掌握申請入學眉角。報系資料照

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，高中延後2周開學，卻也壓縮到高三生大學個人申請作業時程。中央大學今天公布各學系「個人申請備審資料審查重點與準備指引」，讓同學們寒假在家仍可自主準備備審資料，掌握申請入學眉角。

中央大學教務長王文俊表示，過去在審查學生的備審資料時，經常發現學生不清楚學系重視的點在哪裡，因而犯了一些錯誤，如罐頭式自傳、流水帳般介紹自己家庭、拚命堆疊獎狀或證書等。

王文俊指出，教授在審查學生資料時最重視「學生的特長、與學系的連結」，公布的備審資料審查重點與準備指引，一方面是讓學生清楚知道學系審查的重點項目，如企管系的多元表現項目中明確的告訴學生有關競賽成果、社團參與、幹部經歷等等不用全部具備，只需要有至少一項即可，學系的審查是重質而非重量。

王文俊也說，指引也透過具體的問題引導學生撰寫自傳與讀書計畫，如數學系請學生說明用什麼方法學習數學，最喜歡哪個數學定理、公式？為什麼喜歡、有什麼心得？讓學生準備的備審資料更能對焦到大學校系人才選拔的需求。

中央大學教務處招生組長周弘偉則說，公布備審資料與準備指引是中央大學招生專業化計畫中重要的一環，中央大學也秉持嚴謹的審查程序，在備審資料的審查前不會讓學系教授知道學生的學測成績，每份備審資料都至少會有3名以上的教授、依據同樣的準則（即評量尺規）執行審查，如果不同教授間的評分落差較大，也會啟動差分討論檢核機制。

中央大學 武漢肺炎 寒假
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