「同學的爸爸死了，真是太可怕了」 該不該教孩子認識死亡？怎麼教？

打破沉默

女兒：我們在課堂上討論死亡，因為瑪蒂爾德的爸爸死了。真是太可怕了，每個人都很難過，瑪蒂爾德的臉色慘白……

我：一般人談話的時候都會盡量避開某些話題，「死亡」便是其中之一，性愛也是，有時也不談錢。這些都被稱為禁忌話題。我們不談論那些話題，那是因為害怕讓別人陷入尷尬的處境，害怕傷害他們或喚起他們難過的回憶。不過，我認為所有的事情都可以談，但可能不是在所有的情況下，也不是和任何人都可以談。我們必須選對時機。妳是不是認為同學最好不要在課堂上提到瑪蒂爾德爸爸過世的事？

女兒：是的，因為說了也無法改變事實，反而讓大家都覺得難過。瑪蒂爾德也不想讓大家知道這件事……要是老師沒說什麼，我們也不會那麼焦慮……

我：在一般情況下，或是出於謹慎或是因為擔心不知道該如何說出得體的話，我們才不談論死亡。然而，在我看來，大家還是有可能好好談論這個話題，並且消除沉默以及焦慮……

女兒：如果妳認為談論這主題可以讓我安心，那麼妳就試一試吧！

我：我不確定是不是可以讓妳安心，畢竟有時候想到死亡會令人非常痛苦。例如當我擔憂妳的健康，擔憂一個親人或是自己的健康時，比方體檢報告出現異常狀況時，或者當我想像某個事故可能影響妳的安危時，我就害怕得不得了，好像胸口、肚子壓個重物……有時甚至無法工作下去，整個人被死亡的念頭癱瘓了。

女兒：妳知道為什麼嗎？

我：因為我們都希望事物持續不變，生活就這樣一直過下去，希望孩子們平安地生活和成長，成年人平安地變老。但也許是因為我們對死亡一無所知，不知道死後是什麼狀況，或是將來會我們會變怎樣、其他人將來會變怎樣。我們只能做出假設……

（本文出自《讓孩子學會道別：「哀悼」是什麼意思？什麼是「接受死亡」？一起思考生而為人的必修課題》，艾曼紐埃勒．俞斯曼－貝杭 著，翁尚均 譯，未經同意禁止轉載。）

女兒：不知道死後的世界是什麼樣子，這就是我害怕的地方……

我：這雖然令人害怕，但同時也讓我們可以想像很多事情，例如死後我們就能和每個人重逢，和那些與我們分開的所有人重逢。或者，我們可以想像，人死後真正的生命才開始，日子過得輕鬆自在，沒有煩惱，也不會再生病了。

女兒：我認為人一死什麼都沒有了，都沒有了，連妳也不在了，這就是讓我又害怕又令我傷心的地方。如果我確定還能找到妳，就會比較放心……

我：既然我們完全不知道死後的情況，也就沒有理由感到難過。從來沒有人能死而復生，能告訴我們死後的一切……

女兒：妳確定嗎？

我：是的！既然從來沒有人能逃離死亡並且回到人世，我們認識到的死亡就這麼多了。只有在神話和故事中，人才有可能起死回生……妳聽過奧菲斯（Orpheus）的神話嗎？

女兒：沒有。我甚至不知道什麼是「神話」！

我：在古希臘和古羅馬時代，世人會用神話來解釋自己不太理解的事情。這些故事通常描寫神明或是傳奇人物，並對於理性上難以解釋得通的現象說明它的來源或是意義。奧菲斯正是一位能夠進入死亡國度並且重返人世的詩人。他先前曾從眾神那裡獲得了一張七弦琴，演奏得非常出色。後來，他娶了一個名叫歐利蒂絲（Eurydice）的仙女，非常地愛她。

有一天，歐利蒂絲被一條毒蛇咬死了。奧菲斯哀痛得不得了。他獲得宙斯的准許，進入死亡的國度將歐利蒂絲帶回人間。藉著七弦琴的美妙樂音，他安撫了被稱作塞伯魯斯（Cerberus）的地獄守護犬，並設法把妻子從死神的手中搶奪回來。不過，宙斯事先也為奧菲斯的拯救行動設下條件：奧菲斯在回到活人的世界前，都不能看歐利蒂絲。當奧菲斯終於抵達地獄之門，由於想確定歐利蒂絲是不是順利地跟隨著他，所以轉身回望妻子一眼，妻子便永遠消失了。

奧菲斯就是神話中的人物，他從死亡國度回來，所以認識那個地方。但是他並不屬於那個國度，因為他去地獄冒險的時候是活著的。在這個神話中，人並沒有逾越極限：奧菲斯不能改變死亡的事實，他沒能把歐利蒂絲帶回來。

女兒：我聽不太懂！如果你想從死亡的國度回來，就必須還是活著的。但是如果你還活著，就無法前往死亡的國度！奧菲斯能去地獄，那是因為他是一個想像中的角色，畢竟在現實中，我們不可能去找死人！

我：妳已經充分了解神話的意義了：那是一個虛構的故事，但是我們可以從中得出一個真理，以便闡明某個意義模糊難明的現實。世人可以從這個神話中汲取第一個教訓：死者不會回來，就算活人對他們念念不忘也沒有用。奧菲斯再怎麼愛歐利蒂絲都無法使她死而復生。

女兒：歐利蒂絲都已經死了，奧菲斯還仍然愛著她嗎？

我：是的，愛不會因為對方死了就在一夕之間消失。要是那樣倒也方便，但事實並非如此。我們在死者生前時對他（她）存有的愛即使在對方死後無法再表達出來，但是那份愛還是存在的。我們心中仍然充滿那份愛，卻不知道該怎麼辦……這真有點麻煩……

女兒：那我們我們會麼樣呢？

我：一剛開始我們會很傷心，有時甚至感到絕望。接著我們會想辦法將這份愛轉移到其他地方，轉移到其他人或者其他事物上，但這並不容易，畢竟活人思念的是死去的人，而不是其他活著的人。

女兒：如果死者不能回來，而活人又那麼想念他們，那麼活人不能去找他們嗎？

我：但你要讓活人如何去找他們呢？

女兒：就像奧菲斯一樣，走向死亡的國度……

我：不要忘記那只是一個神話！就在奧菲斯將目光轉向歐利蒂絲的時候，她就永遠消失了。這是神話的第二個教訓：活人再也無法見到死者。順便提一句，現實也是這樣的，你再也不能見到死者了。我們看到的只是他們留下來的東西，比方下葬前的屍體或是骨灰，還有他們生前擁有的物品。其餘的一切就只是想像、夢境或是回憶。

（本文出自《讓孩子學會道別：「哀悼」是什麼意思？什麼是「接受死亡」？一起思考生而為人的必修課題》，艾曼紐埃勒．俞斯曼－貝杭 著，翁尚均 譯，未經同意禁止轉載。）