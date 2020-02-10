聽新聞
test
0:00 / 0:00
結合在地聲音 花創要成文創園區由下往上新指標
文化部五大文創園區之前多委外經營，但僅台北華山營運較佳，花蓮文創園區廠商還慘賠退出。今年起花創在文化部全新方案下，已委由國立台東生活美學館協助管理，如何擬定花創樣貌的規畫招標案2月中揭曉，希望未來園區樣貌能結合在地聲音，「由下往上」形成。
五大文創園區中，華山和先前的花創都依「促進民間參與公共建設法」委外經營，台南及嘉義園區則依「文化創意產業發展法」委外，台中園區由文化部文資局營運。文化部表示，委外經營常導致經營團隊和實際地方發展需求不符，希望從花創開始做到直接與地方溝通，共同打造更符合在地需求的文化基地。
去年花創廠商傳出關門危機時，文化部就邀花蓮在地人士開諮詢會，了解在地對花創的期許。文化部長鄭麗君之後擬定花創園區文化政策平台、在地藝術空間、文化經濟服務等三方向，且要真正反映在地心聲。
台東生活美學館館長李吉崇表示，園區已從一月起啟動「花創藝文櫥窗」活動，每周都有各式展演、體驗、講座、主題市集等，向各界宣告不會任由花創在前廠商退出後就荒廢，而是藉活動活化啟動下一階段。活動延續至三月底。
他說，美學館也已啟動如何擬定花創樣貌的規畫案招標，得標團體將負責設計透過各式公聽會、諮詢會、座談及在地提案，凝聚花蓮藝文工作者及民眾對花創轉型發展想法，再由文化部決定最後規畫案。美學館與文化部預定於2月農曆年後成立花創轉型規畫專案辦公室，規畫案則將於今年第四季定案，再據規畫案建議展開後續執行招標等作業。
「我們要接地氣，也要接空氣。」李吉崇說，花東文化素材其實很豐富，也有很棒的藝術家，但尚未形成穩定市場，希望未來花創能連結本地也接外地。目前美學館擔起鄭麗君初擬花創三方向中「政策平台」，已認養園區內兩、三棟建築來執行相關業務，希望將來與其他民間單位共創花創榮景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言