結合在地聲音 花創要成文創園區由下往上新指標

文化部五大文創園區之前多委外經營，但僅台北華山營運較佳，花蓮文創園區廠商還慘賠退出。今年起花創在文化部全新方案下，已委由國立台東生活美學館協助管理，如何擬定花創樣貌的規畫招標案2月中揭曉，希望未來園區樣貌能結合在地聲音，「由下往上」形成。

五大文創園區中，華山和先前的花創都依「促進民間參與公共建設法」委外經營，台南及嘉義園區則依「文化創意產業發展法」委外，台中園區由文化部文資局營運。文化部表示，委外經營常導致經營團隊和實際地方發展需求不符，希望從花創開始做到直接與地方溝通，共同打造更符合在地需求的文化基地。

去年花創廠商傳出關門危機時，文化部就邀花蓮在地人士開諮詢會，了解在地對花創的期許。文化部長鄭麗君之後擬定花創園區文化政策平台、在地藝術空間、文化經濟服務等三方向，且要真正反映在地心聲。

台東生活美學館館長李吉崇表示，園區已從一月起啟動「花創藝文櫥窗」活動，每周都有各式展演、體驗、講座、主題市集等，向各界宣告不會任由花創在前廠商退出後就荒廢，而是藉活動活化啟動下一階段。活動延續至三月底。

他說，美學館也已啟動如何擬定花創樣貌的規畫案招標，得標團體將負責設計透過各式公聽會、諮詢會、座談及在地提案，凝聚花蓮藝文工作者及民眾對花創轉型發展想法，再由文化部決定最後規畫案。美學館與文化部預定於2月農曆年後成立花創轉型規畫專案辦公室，規畫案則將於今年第四季定案，再據規畫案建議展開後續執行招標等作業。