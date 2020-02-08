嘉縣布袋國中師生單車環島 6天5夜旅程盼挑戰自我

嘉義縣布袋國中為提升學生宏觀視野並培養堅持不放棄的精神，鼓勵學生走出戶外認識台灣在地，在3日至7日舉行「單車傳騎 花現騎跡」活動，以單車環島方式從布袋出發，途經高雄、台東，在昨日順利抵達終點站花蓮，6天5夜的旅程於今日畫下句點，布袋國中師生將從花蓮搭乘火車返回嘉義。

單車傳騎活動由嘉義縣布袋國中校長吳敏男領隊，帶領9名國三學生自嘉義出發，吳敏男說，活動目的為了鼓勵學生走出戶外增廣見聞，偏鄉的學童受到的刺激和資源相對缺乏，盼令學生能遠離3C並挑戰自我，從中獲得成就感。

聽到學生要從嘉義長征花蓮，自嘉義起家的在地企業承億文旅集團，董事長戴俊郎出身嘉義縣東石鄉，在獲知消息後，立即喊出，一定要支持，為肯定學生們的毅力，免費招待布袋國中參與單車環島師生入住旗下位在花蓮的承億文旅花蓮山知道。

戴俊郎表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，期待飯店不僅是提供休憩的地方，也是每個城市的必需品，代表著每塊土地的文化縮影，花蓮山知道以台灣石種及原住文化為主題，為布袋國中學生們平時較少接觸的文化。

布袋國中學生陳思涵坦言，在旅程開始第3天，因感到身體非常疲累，很想家，曾想就此放棄，但看著其他同學從未放棄，始終努力著，給了自己持續堅持的動力。