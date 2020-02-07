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高中生科研盼助癌症標靶藥研發 獲青少年科學獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
復興中學陳禹縉研究新核准癌症標靶藥物，成果有助新藥研發。圖／科教館提供

台灣與日本、新加坡、馬來西亞等14國中學生入選今年的台灣國際科學展覽會，今天上午舉行頒獎典禮，國內青少年科學獎共兩件作品獲獎，得獎者為私立復興實驗中學的陳禹縉，和台北市立大直高級中學學生陳品劭。得獎者將代表台灣參加美國ISEF、國際科學博覽會ESA等四項國際科學競賽。

主辦科展的國立科教館介紹得獎者作品，陳禹縉認為現今癌症標靶藥物的成效不如預期，因此積極尋找新的癌症治療藥物。他利用新核准的標靶藥物Palbociclib進行研究，發現此藥物不但能誘發肺癌細胞凋亡，同時也能誘發肺癌細胞自噬死亡，這兩種現象正與AMPK蛋白質細胞有關聯。這有助於癌症標靶藥物的研發。

陳品劭參與數學科競賽，他從相異物排列所形成的循環組關係式，探討分散式網路爬蟲瀏覽時間、覆蓋率的最佳化問題。他在分散網路爬蟲搜尋網址中進行發想此題目，並發現它的本質是所謂「哈密頓路徑（Hamiltonian path）問題」中的NP-hard問題。他自行定義K-錯排遞迴的性質來進行此研究，最後透過電腦模擬及組合數學分析推導，提出改善以K-錯排應用至分散網路爬蟲的最佳化方式。

評審總召集人、院士林榮耀說，今年台灣國際科展作品，國內作品有131件，國外作品22件，共153件入選。國內作品研究內容和學術水準，比往年提升，有發表在國際著名科學期刊的潛力。今年作品選材也比往年作品更適切，顯示同學表達能力進步、邏輯推理能力提升。研究成果在新一代生物防治及創新研究，有望提升我國科技應用。

副總統陳建仁今天出席致詞，他勉勵學生們從生活中去關心、發現問題，尋找研究方向，擬訂具創意的研究題目。並憑藉著對科學的濃厚興趣與熱情，設計實驗，再從不斷的錯誤中學習與成長。這種鍥而不捨的研究精神及豐富的創造力，也正是21世紀青少年所需具備的學習能力。他也鼓勵學生勇敢追尋自己的夢想，在科學領域繼續探索，帶領這個世界開創更美好的未來。

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