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武漢肺炎要錢不要命？泰國「大開國門」的佛系防疫

26位藝術名師「藝」起抗疫 首播600人在線觀課

聯合報 / 記者馮靖惠／台北即時報導
台灣師範大學表演所所長夏學理，發起製播「防疫總動員，大家《藝》起來」系列網路課程。圖/台師大表演所提供

台灣師範大學表演所所長夏學理，發起製播「防疫總動員，大家《藝》起來」系列網路課程，盼以網路課程撫慰世界各地被隔離的心。26名一流名師攜手籌組21門網路課程，台灣藝術教育巨擘陳瓊花教授的課程主題是「從名畫中的瘟疫，認識藝術與生命」。生態藝術家楊恩生則是教授「宅在家，最適合親子共創的水彩習作」。首播有659人在線觀課

21門網路課程自2月5日下午1時30分起，由陳瓊花、丘永福、樊潔兮等教授領銜，分別以《從名畫中的瘟疫，認識藝術與生命》和《從達賴喇嘛對武漢肺炎的綠度母祈福到敦煌舞》為題，於「藝術領域輔導群」FB首播（https://www.facebook.com/groups/792478974205685/)）。

夏學理說，這一大群藝術名師「全部出於志願、義務。」除FB直播外，也將上台師大表演所YouTube，以及該的中國大陸優酷頻道，永久免費開放各方觀課。

夏學理表示，「防疫總動員，大家《藝》起來」共開設有「“藝” 起抗 “疫”」與「宅在家」等兩系列課程。「“藝” 起抗 “疫”」系列的六門課，是透過視覺藝術、舞蹈、音樂、律動等，讓民眾認識傳染病對文化藝術的影響、心靈力量與藝術養生之道。

「宅在家」系列的15門課，則是讓學習者在音樂、水彩、戲劇、舞蹈、說唱藝術、戲曲與詩詞吟唱、掌中戲，以及校園民歌裡，找到讓自己與家人、親子能夠互動成長、共創美好的機會。

台灣師範大學表演所所長夏學理，發起製播「防疫總動員，大家《藝》起來」系列網路課程。圖/台師大表演所提供

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