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2020泰國發明展 元培醫事科大獲銀牌、特別獎

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
元培醫事科技大學醫檢系師生設計一款容易拼組和拆解的DNA模型教具「一種核酸模型之雙螺旋結構」，參加「2020IPITEX泰國國際發明展」獲銀牌獎與加拿大特別獎肯定。圖／元培提供

基因科學與產業正夯，但學習DNA結構與基因分子檢驗很難？元培醫事科技大學醫檢系師生設計一款容易拼組和拆解的DNA模型教具「一種核酸模型之雙螺旋結構」，有助基因教學，師生參加「2020IPITEX泰國國際發明展」獲得銀牌獎與加拿大特別獎肯定。

泰國發明展於2月2日至6日在曼谷國際貿易展覽中心舉辦，元培醫學檢驗生物技術系學生陳瓏、張亘富等人，在教授徐治平、何天華指導下，完成作品「一種核酸模型之雙螺旋結構」，是一種容易拼組和拆解的DNA模型；由徐治平與陳瓏代表前往參賽，作品受到評審和參觀展會的學生與家長的注意。

學生陳瓏表示，與同學學習DNA結構與基因分子檢驗時，因教科書內容的抽象難懂，加上現有的教具無法充分展演分子檢驗的各種設計與反應原理，在教授指導下，設計以泡棉積木為主體，可以展示DNA立體雙螺旋，並在桌面上以平面方式展演基因分子檢驗原理的教學工具。

教授徐治平表示，希望透過簡易又多彩的積木，能將基因教學向下扎根，引發小朋友對基因科學的興趣，特別是最近發生許多需要以基因檢查為主要檢驗診斷的疾病，希望透過這樣的模型，讓更多優秀的孩子能被吸引並且在成年後投入基因科學與產業，進而能提升疾病的預防與治療。

元培醫事科技大學醫檢系師生設計一款容易拼組和拆解的DNA模型教具「一種核酸模型之雙螺旋結構」，參加「2020IPITEX泰國國際發明展」獲銀牌獎與加拿大特別獎肯定。圖／元培提供

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