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高市國中生「英文單字王」PK戰 防疫相關單字入賽

2020-02-05 14:08聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市國中生「英文單字王」今天在樹德家商進行決賽，120名進入決賽的選手展開激烈精彩「聽英拼單字」PK戰。因正值武漢肺炎防疫期間，比賽場地除了落實防疫工作外，與疫情有關的單字也出現在比賽中。最後道明中學國中部學生黃彥寧與右昌國中袁志桓鏖戰多局，終於在「humiliation丟臉、羞辱」這個單字分出勝負。

高雄市積極提升學生英語能力，舉辦國中生英文單字競賽，全市70校、476名學生參加初賽。每校可報名2隊，共推選8名學生代表參賽，經由初賽錄取前120名進入決賽。初賽分四梯次採電腦測驗方式舉行，由樹德家商英語教師進行命題作業，試題範圍涵蓋全民英檢初級單字及大考中心所公布的1至4級。測驗項目區分為「看中拼英」、「文意字彙」、「看中選英」等三大題型，各100題，共計300題。

初賽選出的120選手，參加今天的決賽。決賽仿效美國Spelling Bee比賽，120名入圍選手每人須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯一題即遭淘汰，題目的難度將隨選手表現而調整。以全民英檢及大考中心3至4級字為基準，逐步提升到5至6級範圍。淘汰者一一離席，比賽也愈來愈刺激。

比賽中也出現一些與疫情相關的單字，像是「fever發燒」、「alcohol酒精」、「infection感染」、「epidemic瘟疫傳染病」、「contagious接觸傳染性的」、「thermometer溫度計」、「quarantine隔離檢疫」等。「冠狀病毒coronavirus」也難不倒學生選手。

比賽成績如下：第一名道明中學黃彥寧，第二名右昌國中袁士桓，第三名立志中學國中部劉宜瑄，第四名右昌國中李秉恩，第五名正興國中劉愷威，第六名福誠高中國中部陳紹祈，第七名正興國中陳里維，第八名高師大附中宋家森。

高雄市教育局國中教育科長楊智雄指出，單字是學習英語的基本功，參賽者從競賽過程不僅可增進英語文基礎能力，提升英文單字字彙量，激發學習英文動機，更是高雄市成為雙語城市的基礎。

樹德家商校長陳茂霖表示，英語是連接地氣非常重要的工具，樹德家商對於深耕英文教育不遺餘力，希望藉由協助教育局舉辦此項競賽活動能達到拋磚引玉，啟動全民學習英文的興趣及動力。

道明中學國中部學生黃彥寧（左）與右昌國中袁志桓（右）鏖戰多局，終於在「humil...
道明中學國中部學生黃彥寧（左）與右昌國中袁志桓（右）鏖戰多局，終於在「humiliation丟臉、羞辱」這個單字分出勝負。記者徐如宜／攝影
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高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，選手拼錯一個單字就得離場。記者徐如...
高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，選手拼錯一個單字就得離場。記者徐如宜／攝影
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高雄市國中生「英文單字王」前八名選手，寫出與疫情相關的英文單字。記者徐如宜／攝影
高雄市國中生「英文單字王」前八名選手，寫出與疫情相關的英文單字。記者徐如宜／攝影
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高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，產生前八名優秀選手。記者徐如宜／攝...
高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，產生前八名優秀選手。記者徐如宜／攝影
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高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，選手拼錯一個單字就得離場。記者徐如...
高雄市國中生「英文單字王」在樹德家商進行決賽，選手拼錯一個單字就得離場。記者徐如宜／攝影
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高雄市疫情教育局

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