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台灣國際科展開幕 280名中學生角逐13獎項

2020-02-04 12:58聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

今年的台灣國際科學展覽會不受武漢肺炎疫情影響，今天上午在國立科教館舉行開幕典禮，我國與日本、馬來西亞、印尼共14個國家或地區，今年有153件優勝作品進入決賽，入選的280名學生將角逐數學、化學等13類首獎。

台灣國際科展今年邁入第19年，科教館館長陳雪玉表示，此展是台灣中學生最重要的國際科學賽事，每年此時，來自全球最優秀的中學生都齊聚於此，分享各自的專題研究成果。

教育部次長范巽綠今天出席開幕典禮表示，在武漢肺炎造成全球恐慌的今天，各位能不遠千里、突破重重限制而來，代表大會致上萬分謝意。推動優質的科學教育，一直是教育部積極努力的目標，希望科展能提早培養我國學生世界觀，並和各國優秀學生相互交流觀摩。

政委唐鳳今天也演講「台灣社會創新發展趨勢」，談到最近的武漢肺炎疫情，國內的防治做法，以及台灣沒有加入WHO，要如何讓全世界了解，我們其實有全球最好的健保制度及公衛環境、高端醫療人才，以及足夠的實力協助WHO抗疫。

唐鳳說，以台灣對武漢肺炎防疫的努力為引，希望同學們做研究秉持科學精神，不只是方程式的組合，也不只是實驗室裡面的測量和操作，科學更是一種解決問題的能力，要以更富創造力的觀點，思考氣候變遷、環境保護、衛生健康以及能源轉型等迫切的議題，找出人類社會可持續發展的方法。

科教館表示，2月6日下午1時30分到5時30分，在科教館九樓圖書館舉辦作品公開展覽，由國內外參展學生親自解說參展作品研究內容、心得，歡迎國、高中對科學研究有興趣的師生，把握機會前往觀摩。但因應疫情，請自行配帶口罩，若有發燒感冒等不適症狀，請在家中休息。

2020年台灣國際科學展覽會開幕，學生穿彩繪實驗衣合影。圖／國立科教館提供
2020年台灣國際科學展覽會開幕，學生穿彩繪實驗衣合影。圖／國立科教館提供
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武漢肺炎疫情教育部

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