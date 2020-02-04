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國中會考剩95天 均一推「抗疫情」數學複習包

2020-02-04 11:09聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

國中會考。本報資料照片
國中會考。本報資料照片
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武漢肺炎疫情影響，全國300萬中小學生下學期延後兩周開學。中小學線上學習平台「均一教育平台」表示，不讓孩子的學習被停課打斷，2月10日起推出數學會考複習包，內容精選自歷屆會考考古題，並分不同難易度，助學生能把握考前95天，複習數學一到六冊課程。複習包內含考題完整的解題說明，學生若做錯，可直接看影片找答案。

均一平台教育基金會董事長呂冠緯說，均一的數學課程，特別依照不同版本的教科書做編排，學生只要按照課本章節，按部就班看影片、做習題，效果不會比在學校聽課、回家寫習作差。

他表示，學生透過均一學習，不僅能依照自己的學習速度調整影片速度，遇到不懂的地方，可以重複觀看；看完影片後，還能練習對應習題，立即檢測學習成效。如果答錯了，也能在平台上找到詳解，釐清學習迷思。平台還會紀錄下其觀看影片、作答情形，讓老師、家長能即時掌握孩子在哪些科目、觀念卡關。

均一表示，為協助親師生使用產品更上手，均一除在平台網站上提供有詳細版操作手冊，即日起也將在網站、均一平台教育基金會粉絲專頁上，陸續分享平台簡易版操作懶人包、最新課程，讓孩子在防疫期間也能安心學習。

均一表示，平台上還找得到「台灣吧」歷史動畫、小學生也可以自學程式的Scratch 3.0、「LIS情境科學教材」國中理化影集、「酷英 Coo English」國中小英文教材等學習資源。

會考武漢肺炎疫情

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