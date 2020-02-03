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防疫大作戰 苗栗市6455名國中小學生獲贈手拿瓶酒精

2020-02-03 11:05聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

武漢肺炎來勢洶洶，國內唯一生產高濃度食用酒精的苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，基於技術取自苗栗、設廠在苗栗，今天捐贈給苗栗市公所大批濃度75%的消毒酒精，將分送到社區、學校，全市11所國中、國小262班6455名學生都將有1瓶100毫升手拿瓶消毒酒精防疫。

苗栗市公所今天舉辦捐贈儀式，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席邱炳光及明仁國中校長李萬源代表接受，邱鎮軍提及促成捐贈的緣由，表示大年初三時，他發現武漢肺炎疫情越來越嚴峻，與市公所主任秘書邱宏宬討論如何因應，剛好宸鼎技術副總經理鍾羿橫聯絡如何善盡社會責任，雙方一拍即合。

宸鼎技術總監龍清勇也擔任育達科技大學學務長，他指出，宸鼎的技術透過育達科大育成中心協助開發，透過苗栗縣政府找到苗栗市用地，2年前設廠，武漢肺炎疫情發生，宸鼎、兆勁公司的董事長紀政孝指示全力配合需求生產，此外，回饋苗栗市，暫停1天95%高濃度酒精，調整75%消毒酒精捐贈苗栗市公所。

苗栗市公所獲贈1000瓶5000毫升消毒酒精，將分贈到社區、學校及幼兒園消毒，1萬瓶1000毫升手拿瓶清毒酒精，將分送到國中小學生各1瓶，市公所第一線工作人員，及低收入戶等，邱鎮軍並表示，防疫刻不容緩，將會盡快送達。

宸鼎利用進口二砂糖經過發酵、蒸餾、精餾，製出高濃度的食用酒精，並在2016取得執照，成為全台唯一高濃度食用酒精生產線，所產出酒精可用於酒類、食品、實驗、醫藥等，而且整個製程完全不會產生廢棄物，是高附加價值，更是近17年來台灣食用酒精都仰賴進口後的第一家台灣自製自產食用酒精的廠商。

苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75...
苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75%的酒精，今天舉辦儀式。記者范榮達／攝影
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苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75...
苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75%的酒精，今天舉辦儀式。記者范榮達／攝影
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苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75...
苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，捐贈給苗栗市公所大批濃度75%的酒精，今天舉辦儀式。記者范榮達／攝影
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