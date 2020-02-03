防疫大作戰 苗栗市6455名國中小學生獲贈手拿瓶酒精

武漢肺炎來勢洶洶，國內唯一生產高濃度食用酒精的苗栗市宸鼎生物科技公司，聯合姊妹公司竹南鎮兆勁科技，基於技術取自苗栗、設廠在苗栗，今天捐贈給苗栗市公所大批濃度75%的消毒酒精，將分送到社區、學校，全市11所國中、國小262班6455名學生都將有1瓶100毫升手拿瓶消毒酒精防疫。

苗栗市公所今天舉辦捐贈儀式，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席邱炳光及明仁國中校長李萬源代表接受，邱鎮軍提及促成捐贈的緣由，表示大年初三時，他發現武漢肺炎疫情越來越嚴峻，與市公所主任秘書邱宏宬討論如何因應，剛好宸鼎技術副總經理鍾羿橫聯絡如何善盡社會責任，雙方一拍即合。

宸鼎技術總監龍清勇也擔任育達科技大學學務長，他指出，宸鼎的技術透過育達科大育成中心協助開發，透過苗栗縣政府找到苗栗市用地，2年前設廠，武漢肺炎疫情發生，宸鼎、兆勁公司的董事長紀政孝指示全力配合需求生產，此外，回饋苗栗市，暫停1天95%高濃度酒精，調整75%消毒酒精捐贈苗栗市公所。

苗栗市公所獲贈1000瓶5000毫升消毒酒精，將分贈到社區、學校及幼兒園消毒，1萬瓶1000毫升手拿瓶清毒酒精，將分送到國中小學生各1瓶，市公所第一線工作人員，及低收入戶等，邱鎮軍並表示，防疫刻不容緩，將會盡快送達。