場館、民間藝術團體 為偏鄉孩子共創文化可能

偏鄉學校文化資源較少，不少表演團體及場館、民間組織長期提供偏鄉孩童接觸藝文機會，種類廣含音樂、戲劇、舞蹈、美術，讓不同孩子多點接受文化灌溉的可能。

雲門舞集1999年成立子團「雲門2」，前進台灣各地校園與社區演出。如今雲門2雖已與雲門合併，雲門仍將調配舞者，繼續使命。

紙風車劇團從2006年起開啟319鄉村兒童藝術工程更廣為人知，該計畫一路延續到今日的368鄉鎮市區兒童藝術工程、台灣鄉村卡車藝術工程，以募款跑遍大小鄉鎮演出兒童劇，不少偏鄉孩童都受惠。

台灣絃樂團2010年開啟偏鄉兒童「遠小孩」音樂造林計畫，赴偏遠縣市校園演出動畫、流行名曲乃至古典音樂，並搭配講解。2014年起更開展偏鄉巡迴教學計畫，教導小提琴、大提琴等，讓偏鄉孩童有更多元的學習機會。

由旅美小提琴家胡乃元與公益平台文化基金會董事長嚴長壽共同發起的TC（Taiwan Connection）音樂節，近年也推動偏鄉學童賞樂計畫，除邀孩童來聽音樂會，還先親赴學校導聆，另有TC音樂家自組小團演出。2018年成立的台灣待用課程協會，則赴小校提供各種藝術乃至指甲彩繪等課程。

各表演場館則長年邀請偏鄉孩子來館看演出、展覽。台北國家兩廳院2007年起啟動「藝術零距離計畫」，每年上千位學童受惠，還針對學校特色調整活動內容。例如台東知本國中學生欣賞金曲獎卑南歌手桑布伊演唱會後，也在戲劇院大廳快閃演出傳統「盾牌舞」， 當地耆老則領唱「聚會歌」，凝聚老中青三代。