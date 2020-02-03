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偏鄉小校 來山中美術館上美術課

2020-02-03 09:51聯合報 記者何定照／台北即時報導

嘉義義竹鄉光榮國小全校僅36人，在去年9月前都沒有專任美術老師，只能靠導師或外聘鐘點老師教。日前師生應毓繡美術館之邀看展、教學一日遊，不少小朋友首次來美術館接觸當代畫作，都驚奇不斷，「原來藝術也可以這樣！」

毓繡美術館成立於2016年，位於南投草屯九九峰山下，有「山中美術館」之稱。館方表示，他們成立目的之一就是推廣藝術教育，眼見館周邊許多偏鄉學校因為學生太少，未及聘用藝術專任老師的法規標準，甚至連美術課都沒，因此自許是這些學校的美術教室，邀請師生「來美術館上美術課」。

日前光榮國小22位三至六年級學生應邀前來，不少小朋友首次看到美術館，都覺得很新鮮，館方導覽也仔細解說藝術家李足新個展、義大利當代寫實藝術家薩莫利個展。光榮國小老師林姿均說，學生雖去過故宮，但行程都是看看特殊展品就匆匆離開，不像這次能長時間學習，館方還設計遊戲引導學生深入藝術，並教大家畫畫。

像導覽人員介紹薩莫利挪用17世紀畫家里貝拉名畫「聖哲羅姆」的「懺悔之石」，解釋薩莫利藉聖哲羅姆為向神懺悔常用石頭捶打胸膛典故，用石頭一次次破開重疊塗抹的油彩，使得畫面中人臉破開，讓聖徒痛苦更具象化，也挑戰古典繪畫的格律化傳統。不少小朋友邊看邊聽得目瞪口呆，直呼「原來破壞也可以是藝術」、「原來藝術也可以不美」。

館方為讓小朋友了解畫中的聖經典故，又設計猜猜畫中哪裡是天堂或地獄的遊戲，讓小朋友在歡笑中學習。最後的創作課，則引導小朋友畫出今天的心情。

五年級的李彩瑩說，參觀過程中她最震撼的就是畫作原來可以這樣「剝皮」，「藝術好有趣」；三年級的陳宥登說，看展、畫畫都好好玩，讓原本就愛畫畫的他學到更多，他筆下也畫了許多笑臉表示心情。也有高年級學生說，看了這展，感到成為藝術家有多困難，「畫畫有很多不一樣的做法，亂畫也有可能出名。」

林姿均說，他們學校位處較偏鄉，新住民、隔代教養學生占大多數，整體資源比起都會學校學生差很多。像都市孩子可以在父母安排下學鋼琴、爵士鼓，他們學生多要靠校方申請各種計畫經費，才能有更多文化刺激，這次能受邀到美術館有這麼完整的體驗機會，非常難得，也很高興看到小朋友們專注學習。

南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，並即時作畫創...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，並即時作畫創作。記者何定照／攝影
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嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，...
嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，專注聽解說。記者何定照／攝影
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南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，並即時作畫創...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，並即時作畫創作。記者何定照／攝影
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南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，還就展覽題材...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，還就展覽題材玩遊戲，帶動小朋友學習興趣。記者何定照／攝影
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嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，...
嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，專注聽解說。記者何定照／攝影
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南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課。記者何定照／...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課。記者何定照／攝影
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嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，...
嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，專注聽解說。記者何定照／攝影
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嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，...
嘉義縣義竹鄉光榮國小學童2019年9月才有正式的美術老師，受邀來毓繡美術館看展，專注聽解說。記者何定照／攝影
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南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，還就展覽題材...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課，還就展覽題材玩遊戲，帶動小朋友學習興趣。記者何定照／攝影
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南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課。記者何定照／...
南投草屯毓繡美術館邀請嘉義縣義竹鄉光榮國小學童來看展，就地上美術課。記者何定照／攝影
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美術館藝術家偏鄉學校

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