環球科大辦國家級烹飪美食饗宴 做為國際烹飪賽前團練

環球科技大學今天舉辦開春後第一場國家級烹飪美食饗宴，做為「國際奧林匹克烹飪比賽（IKA）」台灣代表隊參賽前總成團練。

國際奧林匹克烹飪比賽每四年一度，由WACS（世界廚藝協會）舉辦，是歷史最悠久、最多選手與國家參賽的A級烹飪大賽。

不同單一甜點賽、麵包賽或國家隊的熱菜烹調賽，就像運動界的奧林匹克大賽一樣，是綜合性賽事。

這項烹飪大賽始於1900年，在西德Frankfurt舉辦，2000年後由東德Erfurt舉辦，今年回到西德Stuttgart舉辦。

由WACS A級評審張志騰教練所領軍的台灣代表隊，在「2018盧森堡世界盃」國際廚藝競賽「團膳」項目中，奪下「銀牌」殊榮。

這不僅是台灣第一次在歐洲世界盃廚藝競賽拿下團體獎項，也讓原汁原味的台灣料理如牛肉麵、米糕、冬筍排骨湯等首度躍上國際舞台，讓世界看見真正的台灣味。

張志騰說，經過一年多的籌備、10個月的密集訓練，台灣代表隊將以台灣味為核心元素，網羅全國各地特色食材，精心設計出一套以沙拉、主食、肉類、蔬果及甜點的11道佳餚。

選用在地食材入菜，優先考量食品安全，希望能讓全世界都感受到，重視每一道菜餚食物營養概念，強調不只是獲得味蕾的滿足，更是活力健康的來源，吃得安心。