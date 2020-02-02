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台灣大蝸牛竟來自新加坡 張恩滿星國展「蝸牛天堂」

2020-02-02 09:25聯合報 記者何定照／台北即時報導

排灣族藝術家張恩滿學生時代首次收到媽媽寄來的冷凍大蝸牛時，只覺詫異，都堆到冰箱冷凍庫。隨著媽媽越寄越多，冷凍庫越塞越滿，成了她無法塞其他食材的難題。多年後，這些蝸牛成為她的創作主題，讓她循著蝸牛足跡一路尋訪其作為各地食材反映出的文化變異，重新思索認同與身分的意義。

張恩滿父母從小離婚，她跟著爸爸來台北，多年不得見住在台東的母親。念研究所時，她開始收到媽媽寄來的蝸牛，這都是媽媽像其他原鄉夥伴一樣，在雨天後去野外一一撿拾，再打碎殼、取出肉、去除黏液所成，是不少原住民的食材。

首次用蝸牛為素材創作時，張恩滿沒想太多，只是藉由蝸牛爬行延伸的足跡為趣味，「就像一般美術生的惡搞」。再次創作時，張恩滿沉澱下來，深入母親主題，現場學媽媽一般，煮「海產店著名的熱炒螺肉」給觀眾吃，然後揭曉這都是蝸牛肉——這是外界不知的海產店普遍祕密。最後還將冷凍蝸牛肉打包送給觀眾，「就像媽媽送給我一樣」。

料理蝸牛會產生的濃稠黏液，張恩滿感到就像母女間斷不了的聯繫，也想到原鄉與歷史。她開始爬梳大蝸牛的歷史，發現台灣農業社會時期西部漢人也常撿蝸牛販售，貧苦人家餐桌上更常見牠們。只是隨著經濟狀況、習慣改變，現在只有部分原住民還以大蝸牛為食材。

2010年，張恩滿首次回台東媽媽家，重新連結從小斷裂的母體文化，顛覆她以往許多想法。她在當地以蝸牛為話題起頭拍訪談影帶，誘發族人連串記憶與看法，「食物是很誠實的，你端出來的食物，就顯出你背後的養成文化甚至政治意識。」

影帶中，族人從蝸牛開始，延伸出生命經驗乃至社會觀點，從身分意識到原住民運動無一不談，也帶動張恩滿更進一步追溯大蝸牛起源。她發現，台灣的大蝸牛來自新加坡，那是在日治時期，一位日本衛生官員來新加坡開世界衛生組織大會，看到大蝸牛，覺得大有商機，因此在1933年帶了12隻回台培育，「造就現在下雨天後到處都看得到大蝸牛」。

大蝸牛繁殖力強、生命力強，是世界百大入侵物種之一，彷彿也象徵殖民政府。張恩滿說，她爬梳蝸牛遷徙途徑，發現牠是從非洲原生地，經過馬達加斯加、斯里蘭卡再到馬來半島，新加坡的蝸牛也可能來自馬來半島。此後除了台灣，這蝸牛也到達日本沖繩乃至美國加州，成為不同地區佳餚，「蝸牛路徑其實很類似早年帝國殖民路徑」。

然而比起殖民本身，張恩滿更在意的是人們怎麼面對殖民入侵後的文化轉化過程。她說，蝸牛在各地現況，顯示文化包容與轉換樣貌，這回她集結過去影帶等不同階段的作品《蝸牛天堂》受邀在新加坡雙年展展出，她也就地觀察新加坡吃不吃蝸牛，結果她發現，新加坡這高度發展的城市，和台灣漢人檯面上一樣都不吃；但在原住民排灣部落，重大節日或有貴賓來至今都會做一種小米粽，裡面會放蝸牛。

「我要幫蝸牛尋根。」張恩滿說，今年她將到蝸牛起點非洲，看看當地怎麼料理蝸牛，像排灣族是用月桃葉、野菜來包小米蝸牛粽。新加坡雙年展展出現場，她也準備許多食譜供觀眾索取，邀大家一起參與蝸牛衍伸出的各種面貌。

雙年展現場她也呈現排灣族刺繡，張恩滿說，蝸牛傳播路徑既然很像殖民帝國擴張時期、航海時代，讓她想到意指導航的航海術語「針路」。她說，以台灣為起點「逆著回去尋找」的她，就像在藉著刺繡「針路」尋找要找的東西，排灣族刺繡正凸顯與家鄉的連結。

「當蝸牛成為介面不斷遷徙，就像現在全球化的世界，大家都移來移去，國族主義的疆界變得很開放。」張恩滿說，就像許多新加坡人百年前來自中國，但現在都不會說自己是中國人，曾思索是否該回部落當原住民的她，現在也覺得身分認同是流動的，沒有標準答案。

張恩滿作品在新加坡雙年展展至3月22日。

排灣族藝術家張恩滿（見圖）與她的作品《蝸牛天堂》。記者何定照／攝影
排灣族藝術家張恩滿（見圖）與她的作品《蝸牛天堂》。記者何定照／攝影
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排灣族藝術家張恩滿作品《蝸牛天堂》展出排灣刺繡。記者何定照／攝影
排灣族藝術家張恩滿作品《蝸牛天堂》展出排灣刺繡。記者何定照／攝影
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排灣族藝術家張恩滿作品《蝸牛天堂》內容包括訪談原住民錄影。記者何定照／攝影
排灣族藝術家張恩滿作品《蝸牛天堂》內容包括訪談原住民錄影。記者何定照／攝影
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新加坡原住民

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