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升學考／國中會考5月16日、17日登場

2020-02-01 13:13聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

109年國中教育會考訂於5月16日、17日考試。教育部說，會考是國中學習階段的總結性評量，應屆畢業生無論是否升學都必須參加。

全台19個考區試務會網站日前已經同步公布109年國中教育會考簡章，預計於3月12日至14日集體報名。會考考科包括國文、英語、數學、社會、自然、寫作測驗，考試規則和期程都與去年相同，沒重大變革。

教育部表示，考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8:20開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

會考科目皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考一篇作文、英語（聽力）為三選一的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為四選一的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85:15。

由於會考進入5月，試場將全面開放使用冷氣，溫度設定在攝氏26到28度，考生若不想吹冷氣，需在報名時申請「非冷氣試場」。另外，考生如果在考試時要使用帽子、口罩、耳塞等，以不影響辨識面貌為原則，且要配合監試委員檢查。

會考是國中學習階段的總結性評量，除了作為入學管道採計使用，也是教育單位瞭解學生學習品質的重要工具，並作為高中職補救教學的參考依據。除了身心障礙情形嚴重、透過適性就學輔導安置管道入學、重大傷病經醫師評估等情況外，所有國中應屆畢業生都應參加。

國中教育會考教育部

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