怕開學成防疫漏洞 學校自訂暫停校務會議、校隊訓練

因應武漢肺炎，桃園市教育局啟動防疫機制，加強對各級學校的宣導，教育前線工作的校長、教師們也不敢懈怠，密集開會研討如何不讓開學成為防疫漏洞，自訂出一套防疫標準。

桃市教育局表示，目前並沒有訂定停課標準，規定皆遵從教育部指示，學生、教職員自中港澳入境，須在家中自主管理14天；每天要求師生量體溫做紀錄，各保健室也配發耳（額）溫槍，協助無法在家量體溫的學生到校測量；每班配發漂白水及酒精，隨時進行消毒；防堵校外傳染漏洞，校外人士，如家長、廠商、志工與訪客等，進出校園時必戴口罩。

目前桃市有5所高中停辦寒假輔導，分別是永豐高中、中壢高商、復旦高中、永平工商及六和高中，另新興高中仍在開會討論中。國中部分計共有69校，其中有29校停辦。除停課外，各級學校對疫情升溫感同如臨大敵，有學校幸運在經常性採購時購入一批口罩，但也僅能撐2天，另有學校自訂出一套防疫規定。