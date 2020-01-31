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怕開學成防疫漏洞 學校自訂暫停校務會議、校隊訓練

2020-01-31 11:05聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

因應武漢肺炎，桃園市教育局啟動防疫機制，加強對各級學校的宣導，教育前線工作的校長、教師們也不敢懈怠，密集開會研討如何不讓開學成為防疫漏洞，自訂出一套防疫標準。

桃市教育局表示，目前並沒有訂定停課標準，規定皆遵從教育部指示，學生、教職員自中港澳入境，須在家中自主管理14天；每天要求師生量體溫做紀錄，各保健室也配發耳（額）溫槍，協助無法在家量體溫的學生到校測量；每班配發漂白水及酒精，隨時進行消毒；防堵校外傳染漏洞，校外人士，如家長、廠商、志工與訪客等，進出校園時必戴口罩

目前桃市有5所高中停辦寒假輔導，分別是永豐高中、中壢高商、復旦高中、永平工商及六和高中，另新興高中仍在開會討論中。國中部分計共有69校，其中有29校停辦。除停課外，各級學校對疫情升溫感同如臨大敵，有學校幸運在經常性採購時購入一批口罩，但也僅能撐2天，另有學校自訂出一套防疫規定。

大成國中校長蘇佐璽表示，經學校行政群組共同討論後，決議於開學前兩周暫停各大型集會，改於教室進行，並將所有講座取消，此外，學校頒獎則改在校長室頒發，始業式活動與各項宣導亦在教室進行即可，校務會議、營隊、校隊訓練皆都停止，待兩周後再依狀況決定是否繼續取消大型集會，另還設有請假專線，讓學生不舒服的情形能由同一管道統計。

因應武漢肺炎，桃園市教育局啟動防疫機制，加強對各級學校的宣導，教育前線工作的校長...
因應武漢肺炎，桃園市教育局啟動防疫機制，加強對各級學校的宣導，教育前線工作的校長、教師們也不敢懈怠，密集開會研討如何不讓開學成為防疫漏洞。圖／大成國中提供
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