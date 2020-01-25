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衛福部公布武漢肺炎確診個案行程 曾赴高雄舞廳跳舞

彰中新住民之子赴泰見習兩個月 立志當社會學者

2020-01-25 15:11聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

為鼓勵高中職應屆畢業生探索性向，教育部推動「青年體驗學習計畫」，讓青年自提企畫，並在國內外進行兩到三年的自主學習。畢業於彰化高中的新住民之子林宗洧參與此計畫，赴泰國深度研習，投入清邁的兒童服務組織「Warm Heart」，讓他定下未來要當社會學者的志向，也希望社會別再對新住民貼負面標籤。

林宗洧說，他在成長過程中感受「新住民之子」是被質疑能力的標籤，他意識到，社會刻板印象其實來自沉默與噤聲，所以他開始積極參與公共議題，以不同的發聲管道，向大家證明「新住民二代和國人並沒有不同」。透過此計畫，他立下未來想當社會學者的志願。

林宗洧關注人權議題，體驗學習的前三個月，他先在全國中小學宣導「兒童權利公約」。他說，世界現在重視兒童權利，觀念該進步的不只有兒童與學生，教育工作者也不應拘泥在過往經驗，要加緊腳步捍衛兒童權利。

結束宣導活動後，林宗洧遠赴泰國清邁參與「Warm Heart」組織，見習兩個月。除研究當地兒童的困境形成因素，見習期間讓他印象深刻的是，組織堅持「助人、自助」概念，培育當地年輕人回到社區內，幫助農民使用「生物碳」改良土壤的健康度。他們也以探視的方式，協助社區內的老人與身心障礙者，改善他們的生活狀況，一面活化社區，另一面接觸到「真正需要幫助的人」。

教育部青年署表示，青年體驗學習計畫開放高中應屆畢業生報名到今年3月16日，歡迎想探索性向與興趣的青年報名，透過計畫找到未來人生方向。體驗類型含括志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等。

林宗洧參與教育部「青年體驗學習計畫」，投入清邁的兒童服務組織「Warm Hear...
林宗洧參與教育部「青年體驗學習計畫」，投入清邁的兒童服務組織「Warm Heart」見習兩個月。圖／教育部提供
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青年新住民教育部

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