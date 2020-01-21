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影／君毅學生「做中學」 推出辣椒醬等特色伴手禮

2020-01-21 16:18聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色伴手禮產品，包括辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖，並請全國技藝競賽選手林柏綸現場示範鹹豬肉特色料理，會場香氣四溢，凸顯君毅培養學生「做中學、學中樂」的教育理念。

君毅餐飲科今年發表的特色伴手禮辣椒醬，由學生自已製作、設計瓶罐包裝圖案，瓶上的廚師圖像是由二年級柯婕楹以同學翁維樂當模特兒畫出的，並由學生倪嘉妤生產製作，強調全素、天然食材、不添加防腐劑製作的特色。

另外，餐飲科前年研發出的鹹豬肉伴手禮，師生今年再改良，採用天然食材和先輩的智慧，在製作過程中邊學習邊控管品質，創造出飄香的好滋味，學生們並親自與店家接洽行銷。

校方說，鹹豬肉的黑胡椒與其他香料全都親心挑選，還嘗試加入高粱酒，讓鹹豬肉能別有一番滋味，從主要食材到調味，製作過程都未添加任何防腐劑及化學添加劑，學生土法煉鋼，一步一步照老先輩留下的智慧去製作。

牛軋糖選用學生家中生產的花生製作，品質有保障，還省去中間商的成本，師生製作牛軋糖，也期望讓苗栗的農作物能飄香全台，讓消費者嚼出不一般的美味。

校方強調，君毅致力為學生的未來鋪路，讓孩子將上課學到的東西落實在生活中，培養「帶得走的能力」，創立品牌不易，但在君毅幸福工程訓練下，師生一起嘗試去克服困難，創立屬於「君毅」的品牌，強調天然單純、在地化，也做出「自己敢吃」的良心產品，將技藝學習與道德培養結合在一起。

校方說，「做中學」一直是君毅主打的教育精神，要讓學生擁有帶得走的能力，一項產品要賣得好，不僅要品質佳，也要有行銷頭腦才能推廣出去，幾項伴手禮的完成，從產品研發、製程嘗試、行銷規畫，到最後完成售出，在老師指導下一一實踐，過程中學生難免有新想法的碰撞，但發揮團隊合作精神，經由討論找出並結合各種想法的優點，也讓每個人的心血都融入在品牌中。

君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色...
君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色伴手禮產品，包括辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖。記者胡蓬生／攝影
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君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色...
君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色伴手禮產品，包括辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖。記者胡蓬生／攝影
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君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色...
君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色伴手禮產品，包括辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖。記者胡蓬生／攝影
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君毅餐飲科特色伴手禮辣椒醬，瓶上的廚師圖像是由二年級柯婕楹(右)以同學翁維樂(中...
君毅餐飲科特色伴手禮辣椒醬，瓶上的廚師圖像是由二年級柯婕楹(右)以同學翁維樂(中)當模特兒畫出的，並由學生倪嘉妤(左)生產製作，強調全素、天然食材、不添加防腐劑製作的特色。
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君毅高中全國技藝競賽選手林柏綸現場示範鹹豬肉特色料理，會場香氣四溢。記者胡蓬生／...
君毅高中全國技藝競賽選手林柏綸現場示範鹹豬肉特色料理，會場香氣四溢。記者胡蓬生／攝影
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君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色...
君毅高中餐飲科學生近年在全國技藝競賽表現亮眼，校方今天上午發表餐飲科金牌戰隊特色伴手禮產品，包括辣椒醬、鹹豬肉、牛軋糖。記者胡蓬生／攝影
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