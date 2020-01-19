高雄中崙國中砍校樹爭議 護樹團體再槓校長

高雄中崙國中砍校樹爭議延燒，校長王文霖今天重申，砍樹經生態學者評估及市府簽准，家長也力挺；高雄愛樹人團長莊傑任則說，校方砍樹或許合法卻有違常理，將報請監察院調查。

莊傑任昨天發布新聞稿指出，王文霖16日下令把校內約80棵樹齡約20年的樹全砍了，樹種包括小葉欖仁、火焰木、阿勃勒、黑板樹、台灣欒樹、鳳凰木、黃槿、黃連木，校內另有18株印度紫檀、黃連木等大樹也遭斷頭式修剪，校內2/3的樹木因而被王文霖破壞殆盡。

莊傑任表示，校內操場PU跑道旁的阿勃勒、黑板樹、鳳凰木等多株校樹串根並未破壞新建PU跑道，這些大樹隔著鋼筋水泥一體成形的操場新建水溝阻隔，另一邊還有大片泥土串根空間，因此跑道不致被串根破壞，校方卻以一紙屏科大學者評估報告數年後有串根破壞跑道之虞，將這些校樹不分青紅皂白砍光，令人不解。

他又說，校園蚊蟲眾多孳生源來自校內積水容器及附近的鳳山溪，樹木雖會藏匿蚊蟲但只要修剪3公尺以下枝葉，防範蚊蟲藏匿就可解決，但校方竟花近新台幣60萬元大砍校樹，花大錢砍樹，卻說沒錢修剪，還大言不慚表示如此可「一勞永逸」。

莊傑任說，他17日進校向王文霖為校樹請命，王文霖亮出屏科大學者校樹串根破壞操場跑道評估報告及市府核准砍樹公文，但不准他對文件拍照存證，雙方不歡而散，他還被王文霖不客氣請出校門。王文霖下令砍校樹或許合法，但砍樹程序有違常理，將報請監察院調查糾正。

王文霖則說，校樹眾多長期缺乏整頓，孳生很多蚊蟲，令師生飽受蚊蟲叮咬之苦，社區民眾也望之卻步不敢進校運動，加上學生每天有掃不完的落葉，這次因操場旁校樹盤根錯節經屏科大學者評估數年後有破壞PU跑道之虞，於是向有關單位申請經費整理校樹。

他表示，這次斷頭式修剪校樹主要是為學生好，同時為節省校方修剪校樹經費，而腰斬緊鄰操場跑道的大樹是為保護跑道避免遭樹根串根破壞，況且這次砍樹工程是經市府簽准，合情合法，家長會也力挺他大刀闊斧整頓校園環境，這幾天蚊蟲比以前少很多，師生都有感，呼籲莊傑任「不要再亂了」，尊重校務自主。