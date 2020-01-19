親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測登場
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

高雄中崙國中砍校樹爭議 護樹團體再槓校長

2020-01-19 20:41中央社 高雄19日電

高雄中崙國中砍校樹爭議延燒，校長王文霖今天重申，砍樹經生態學者評估及市府簽准，家長也力挺；高雄愛樹人團長莊傑任則說，校方砍樹或許合法卻有違常理，將報請監察院調查。

莊傑任昨天發布新聞稿指出，王文霖16日下令把校內約80棵樹齡約20年的樹全砍了，樹種包括小葉欖仁、火焰木、阿勃勒黑板樹、台灣欒樹、鳳凰木、黃槿、黃連木，校內另有18株印度紫檀、黃連木等大樹也遭斷頭式修剪，校內2/3的樹木因而被王文霖破壞殆盡。

莊傑任表示，校內操場PU跑道旁的阿勃勒、黑板樹、鳳凰木等多株校樹串根並未破壞新建PU跑道，這些大樹隔著鋼筋水泥一體成形的操場新建水溝阻隔，另一邊還有大片泥土串根空間，因此跑道不致被串根破壞，校方卻以一紙屏科大學者評估報告數年後有串根破壞跑道之虞，將這些校樹不分青紅皂白砍光，令人不解。

他又說，校園蚊蟲眾多孳生源來自校內積水容器及附近的鳳山溪，樹木雖會藏匿蚊蟲但只要修剪3公尺以下枝葉，防範蚊蟲藏匿就可解決，但校方竟花近新台幣60萬元大砍校樹，花大錢砍樹，卻說沒錢修剪，還大言不慚表示如此可「一勞永逸」。

莊傑任說，他17日進校向王文霖為校樹請命，王文霖亮出屏科大學者校樹串根破壞操場跑道評估報告及市府核准砍樹公文，但不准他對文件拍照存證，雙方不歡而散，他還被王文霖不客氣請出校門。王文霖下令砍校樹或許合法，但砍樹程序有違常理，將報請監察院調查糾正。

王文霖則說，校樹眾多長期缺乏整頓，孳生很多蚊蟲，令師生飽受蚊蟲叮咬之苦，社區民眾也望之卻步不敢進校運動，加上學生每天有掃不完的落葉，這次因操場旁校樹盤根錯節經屏科大學者評估數年後有破壞PU跑道之虞，於是向有關單位申請經費整理校樹。

他表示，這次斷頭式修剪校樹主要是為學生好，同時為節省校方修剪校樹經費，而腰斬緊鄰操場跑道的大樹是為保護跑道避免遭樹根串根破壞，況且這次砍樹工程是經市府簽准，合情合法，家長會也力挺他大刀闊斧整頓校園環境，這幾天蚊蟲比以前少很多，師生都有感，呼籲莊傑任「不要再亂了」，尊重校務自主。

屏科大阿勃勒黑板樹

延伸閱讀

高雄中崙國中砍校樹爭議 校方：合情合法

蘇揆祖墳龍柏被竊 政院：砍樹的人應對大自然多...

國家農業科學獎 屏科大奪最優團隊

全球首例！屏科大培育ST牛 在台荷蘭牛可望奶...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

海外華裔青年英語服務營 學童拓展國際視野勇敢說英文

2020-01-17 16:55

學習歷程檔案上傳卡卡 教部強化輔導

2020-01-17 00:42

高中生化身一日孫子 關懷弱勢長輩

2020-01-16 19:32

四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

2020-01-16 15:39

建功高中多功能社區共讀站 智能車、闖關遊戲進駐

2020-01-16 15:39

輔導銜轉生融入課程 至少需半年緩衝

2020-01-15 23:36

國中自製教材 補救跨國銜轉生華語力

2020-01-15 23:26

雄中師用韓國瑜布偶當板擦 校方：下課時間無關教學

2020-01-15 19:23

全國中小學注意！2月15日補上課、提前一天放暑假

2020-01-15 19:07

媒體識讀課正夯！學生不上網 在圖書館翻書佐證訊息真假

2020-01-15 17:17

學習歷程檔案若太大 國教署：可用外部連結

2020-01-15 14:18

上傳檔案卡到爆 108課綱學習歷程系統落漆

2020-01-15 14:17

學測前為學生祈福 僑泰高中勉學生

2020-01-15 10:45

高中職完全免試入學擴大試辦 北市學校仍缺席

2020-01-14 23:49

布袋國中學生種無毒蔬菜 供應午餐老人食堂還可外賣

2020-01-14 14:02

送愛助偏鄉錦湖國小 新營青商連10年愛心不輟

2020-01-14 11:05

新興國小附幼年度大戲 驚奇演出黑光劇

2020-01-13 20:32

興國高中校長換人 台中一中前秘書陳余各上任

2020-01-13 14:36

爸媽認為跳嘻哈會學壞 科大舞隊奪全國冠軍證明自己

2020-01-12 12:12

光華高中烹書展 新年做出好滋味

2020-01-10 14:56

新北30件學生科研獎助 自閉生鑽研數學展現天賦

2020-01-10 14:34

被指違背課綱精神 國中會考自然參考題本完成修改

2020-01-10 14:28

國中會考禁戴隨身空氣清淨機、智慧手環 違者記點扣分

2020-01-10 13:20

讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學園餐券

2020-01-10 11:46

國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020-01-09 10:30

汐止國中射箭隊獲支援 議員助添裝備

2020-01-08 18:57

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48

高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

歌仔戲藝人小咪、王金櫻 入列人間國寶

2020-01-08 11:13

影／用筆芯點亮燈泡、延長暖暖包壽命 國中生實驗超生活化

2020-01-07 18:11

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月20、21日報名

2020-01-05 14:27

走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26

巨人遺落的冰淇淋？北市首座冰淇淋滑梯長安國小亮相

2020-01-05 07:23

王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人圍爐

2020-01-04 19:51

台南北門高中「走讀戲金唐」 解讀創作金唐殿國寶剪黏

2020-01-04 18:21
看更多

熱門文章

獨／少子化危機 私大教授遭大砍4成薪 待遇不如小學師

2020-01-18 22:39

少子化…私大教授9萬薪砍4成 有的比中小學教師低

2020-01-18 23:39

新聞眼／廣設大學政策種禍因 8年內恐倒20所私校

2020-01-19 00:47

獨／機電所碩論寫符咒、水晶 教部檢視：確疑偏離專業

2020-01-19 08:51

論文主題不當「連環爆」 科大校長：很難想像會發生

2020-01-19 08:58

私校扣減教師研究費、停發年終 學界籲教育部出手

2020-01-18 22:39

落點預估...台大醫至少59級分 小心超篩變數

2020-01-18 23:39

年關難過！ 3成5私校 發不出年終

2020-01-19 00:42

苟延殘喘？ 學者：高危險私校退場無配套

2020-01-19 00:50

為了教學生懂咖啡 數學老師意外成了咖啡達人

2020-01-19 07:42

少子化 美日韓大學也面臨裁併潮

2020-01-19 00:57

學測數學／像考國中生「滿級分應該很多」

2020-01-18 23:44

學測國寫／寫靜夜情懷? 考生嘆「都在忙念書」

2020-01-18 23:47

同名同姓2生坐錯位恐扣分 擬提申訴

2020-01-18 21:06

學測自然／跨科整合 需大量閱讀理解

2020-01-18 23:48

50台大生 合書18歲的選擇

2020-01-18 23:51

建國科大論文疑離題 教部檢視：偏離專業

2020-01-19 12:22

教育部把關論文亂象 要各校設檢視機制

2020-01-19 12:22

雲門劇場下 蒲浩明雕塑從水滴訴宇宙

2020-01-19 08:12

竹崎高中美術展擴大辦理 共441件作品參賽

2020-01-19 14:36

國中師陳毓婷創多元體驗 助偏鄉生打開眼界

2020-01-19 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top