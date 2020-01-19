竹崎高中美術展擴大辦理 共441件作品參賽

由中華真武北極玄天上帝藝文協會與嘉義縣竹崎高中聯合辦理的「2020竹崎高中美術展暨頒獎典禮」，今天上午在竹崎高中舉行，參賽作品共441件，分為「竹崎之美」以及「台灣人文風情」兩種主題，並分成國小、國中、校內高中組，其中「竹崎之美」高中組第一名可獲得5000元獎金，獎金豐厚。

竹崎高中表示，本次「竹崎之美」主題得獎作品，以學生自我生活經驗及民俗文化的內容居多，校內高中組第一名為高日同的作品「賈宓的紀念」，以竹崎高中學校圖書館為創作主題，用色層次豐富，細膩描繪在地人文特色的代表建築，精彩之處，令人為之敬佩。

「台灣人文風情」主題方面，校內高中組第一名為王翊安的作品「熱鬧的早晨」，竹崎高中表示，王翊安熟練地運用大面積色塊光影變化，捕捉台灣傳統市集的巷弄之美。

竹崎高中表示，此次參展件數踴躍，且作品相當優秀，整體而言，雖本次的主題分為兩類，但其中不乏廟宇的民俗文化及日常生活的體會，可從中看出雲嘉地區的民俗文化特色深深影響學生藝術作品的方向。

竹崎高中校長郭春松表示，今年是竹崎高中第三年舉辦美術比賽及展覽，前兩屆獲得熱烈回響，因此中華真武北極玄天上帝藝文協會理事長林得義今年特別加碼獎金及獎盃，並擴大辦理，期待促進中部地區學生藝術文化的交流。