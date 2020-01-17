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培養將軍的台南開元國小學生集體創作 校長書法家揮毫

2020-01-17 20:20聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市開元國小今天邀請精於書法的成功國小校長鄭國斌，以及兩位退休校長莊崑謨、鄭友章教小朋友寫春聯，也讓學生集體創作，引導學生認識書法也培養藝術美感。

校長李添旺、教務主任陳艷如表示，開元國小長年來重視書法教育，之前有書法社團，利用社團時間讓有興趣學生學習書法。這學期起因新課綱實施，課程安排的關係，書法社團無法持續，但仍繼續舉辦寫春聯活動，除了邀請書法家揮毫，指導小朋友外，也讓學生創作，作品將用來布置教室。

今天受邀的有成功國小校長鄭國斌、永福國小前校長莊崑謨、大潭國小前校長鄭友章，3人都浸潤書法天地30多年，寫得一手好字，揮灑中細心解釋字義，也在運筆勾勒的賞心悅目中，展現書法家氣度與藝術之美，小朋友看得好羨慕，也呼口號為校長們加油。

陳艷如說，開元國小重視美感教育，為廣達游於藝的盟主學校，今天利用結業式舉辦寫春聯活動，並將結合台南總圖書館舉辦聯合成果展，希望展現開元國小美感教育成果。

李添旺表示，今天是結業式，有藏密佛教學會捐贈55份日常用品要給弱勢家庭，經家長同意，在結業式後發放，也讓弱勢孩子過個好年。

開元國小早期因鄰近眷村，許多眷村子弟都來此就讀，後來就讀軍校，當了將軍，開元國小成了培養將軍的學校。早期民歌手趙樹海也是這所學校的畢業生。

台南市開元國小今天舉辦寫春聯活動，寫生寫春、福，樂在其中。記者鄭惠仁／攝影
台南市開元國小今天舉辦寫春聯活動，寫生寫春、福，樂在其中。記者鄭惠仁／攝影
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台南市開元國小今天舉辦寫春聯活動，邀請成功國小校長鄭國斌揮毫。記者鄭惠仁／攝影
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台南市開元國小今天舉辦寫春聯活動，邀請忠義國小前校長揮毫。記者鄭惠仁／攝影
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台南市開元國小今天舉辦寫春聯活動，邀請大潭國小前校長鄭友章揮毫。記者鄭惠仁／攝影
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春聯書法家眷村

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