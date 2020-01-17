韓國姊妹校來訪 台南德光中學以「乖乖」款待

台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體專科高中23名師生來訪，除了進行教育的交流，德光中學也以傳統美食豆花和五年級生的童年點心「乖乖」款待，讓來訪師生了解台灣的次文化。

德光中學校長楊惠娜表示，今年是台灣的雙語國家元年，面對全球化及國際化浪潮的趨勢，德光中學為提升學生英語力和增加國際競爭力，早在20多年，就展開多元英語教學和眾多海外交流計畫。

這是韓國首爾多媒體高中第二次來訪德光高中，因正逢期末考，由兩位已經通過「特殊選才」大學入學方案並錄取大學的黃治齊、陳映均，負責引導，也讓姊妹校師生更進一步了解台灣教育制度和升學的不同風貌。

德光中學資訊老師吳蓓怡長期經營、協助學生藉由不同方式，如視訊、臉書、卡片交換等活動，與全世界的年輕人做跨國際的交流分享活動，拓展學生的國際視野。此次到校的韓國師生也是與德光國三學生做過多次視訊的朋友之一，因此，在學生交完期末考卷後，紛紛衝向他們熟悉的韓國朋友，大家以英語溝通，歡欣不已。學校也安排了簡單有趣的活動，讓學生交換小禮物，輪流介紹自己的學校，也成了外交小尖兵。