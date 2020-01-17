親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測登場
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

他爆吳敦義神秘顧問選前3周就知大敗 網：諸葛亮？

韓國姊妹校來訪 台南德光中學以「乖乖」款待

2020-01-17 16:58聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體專科高中23名師生來訪，除了進行教育的交流，德光中學也以傳統美食豆花和五年級生的童年點心「乖乖」款待，讓來訪師生了解台灣的次文化。

德光中學校長楊惠娜表示，今年是台灣的雙語國家元年，面對全球化及國際化浪潮的趨勢，德光中學為提升學生英語力和增加國際競爭力，早在20多年，就展開多元英語教學和眾多海外交流計畫。

這是韓國首爾多媒體高中第二次來訪德光高中，因正逢期末考，由兩位已經通過「特殊選才」大學入學方案並錄取大學的黃治齊、陳映均，負責引導，也讓姊妹校師生更進一步了解台灣教育制度和升學的不同風貌。

德光中學資訊老師吳蓓怡長期經營、協助學生藉由不同方式，如視訊、臉書、卡片交換等活動，與全世界的年輕人做跨國際的交流分享活動，拓展學生的國際視野。此次到校的韓國師生也是與德光國三學生做過多次視訊的朋友之一，因此，在學生交完期末考卷後，紛紛衝向他們熟悉的韓國朋友，大家以英語溝通，歡欣不已。學校也安排了簡單有趣的活動，讓學生交換小禮物，輪流介紹自己的學校，也成了外交小尖兵。

首爾多媒體高中老師說，今年八月是德光中學該去韓國首爾的時候了，他們也迫不及待地想讓我們更了解他們的文化、嘗嘗韓式美食。德光高中秘書劉紹彬說，「語言能力如同隱形的翅膀，可以帶著你飛向你的夢想並達成理想。掌握英語力可讓你走進世界也讓世界進入你的胸懷。」藉由交流，學生更學會珍惜自我的文化價值並尊重其他的文化，也提升自我的信心和口語表達的能力，創造雙贏。

台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體高中來訪，兩校進行交流。圖／德光中學提供
台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體高中來訪，兩校進行交流。圖／德光中學提供
分享
台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體高中來訪，兩校進行交流。圖／德光中學提供
台南市德光中學姊妹校韓國首爾多媒體高中來訪，兩校進行交流。圖／德光中學提供
分享

韓國首爾升學

延伸閱讀

韓網媒：台灣是韓國民眾春節出國首選

愛美又要健康 2019年藥粧用品進口創新高

台灣泡麵進軍韓國！韓網友狂讚：台灣味

多圖／IU自備「仙女濾鏡」拍廣告　網友：沒修...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

學習歷程檔案上傳卡卡 教部強化輔導

2020-01-17 00:42

高中生化身一日孫子 關懷弱勢長輩

2020-01-16 19:32

四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

2020-01-16 15:39

建功高中多功能社區共讀站 智能車、闖關遊戲進駐

2020-01-16 15:39

輔導銜轉生融入課程 至少需半年緩衝

2020-01-15 23:36

國中自製教材 補救跨國銜轉生華語力

2020-01-15 23:26

雄中師用韓國瑜布偶當板擦 校方：下課時間無關教學

2020-01-15 19:23

全國中小學注意！2月15日補上課、提前一天放暑假

2020-01-15 19:07

媒體識讀課正夯！學生不上網 在圖書館翻書佐證訊息真假

2020-01-15 17:17

學習歷程檔案若太大 國教署：可用外部連結

2020-01-15 14:18

上傳檔案卡到爆 108課綱學習歷程系統落漆

2020-01-15 14:17

學測前為學生祈福 僑泰高中勉學生

2020-01-15 10:45

高中職完全免試入學擴大試辦 北市學校仍缺席

2020-01-14 23:49

布袋國中學生種無毒蔬菜 供應午餐老人食堂還可外賣

2020-01-14 14:02

送愛助偏鄉錦湖國小 新營青商連10年愛心不輟

2020-01-14 11:05

新興國小附幼年度大戲 驚奇演出黑光劇

2020-01-13 20:32

興國高中校長換人 台中一中前秘書陳余各上任

2020-01-13 14:36

爸媽認為跳嘻哈會學壞 科大舞隊奪全國冠軍證明自己

2020-01-12 12:12

光華高中烹書展 新年做出好滋味

2020-01-10 14:56

新北30件學生科研獎助 自閉生鑽研數學展現天賦

2020-01-10 14:34

被指違背課綱精神 國中會考自然參考題本完成修改

2020-01-10 14:28

國中會考禁戴隨身空氣清淨機、智慧手環 違者記點扣分

2020-01-10 13:20

讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學園餐券

2020-01-10 11:46

國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020-01-09 10:30

汐止國中射箭隊獲支援 議員助添裝備

2020-01-08 18:57

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48

高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

歌仔戲藝人小咪、王金櫻 入列人間國寶

2020-01-08 11:13

影／用筆芯點亮燈泡、延長暖暖包壽命 國中生實驗超生活化

2020-01-07 18:11

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月20、21日報名

2020-01-05 14:27

走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26

巨人遺落的冰淇淋？北市首座冰淇淋滑梯長安國小亮相

2020-01-05 07:23

王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人圍爐

2020-01-04 19:51

台南北門高中「走讀戲金唐」 解讀創作金唐殿國寶剪黏

2020-01-04 18:21

竹縣東安國小推節能教育 融入課程還設太陽能板賣電

2020-01-04 12:31
看更多

熱門文章

109年大學學測 各科試題與解答

2020-01-17 17:02

109年大學學測 英文科試題與解答

2020-01-17 12:45

109年大學學測 國文科試題與解答

2020-01-17 16:02

窮到母女共吃滷肉飯！單親女孩力拚台大機械：感謝新住民媽媽

2020-01-16 19:47

「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

2020-01-17 08:50

台大醫科窄門放寬！考這類公費生 學測只要兩科均標

2020-01-16 22:11

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

2020-01-17 02:26

學測國文／歷史文本、文言文題多 閱題時間長較往年難

2020-01-17 14:42

學測英文／作文要考生想像周年慶的故事

2020-01-17 11:29

學測登場 2020年企業最愛大學同步出爐

2020-01-17 16:02

學測英文／考生：難易適中 中翻英寫人際壓力

2020-01-17 11:32

大學學測／英文科考一半竟有人吹法國號！監考人員趕緊揪聲源

2020-01-17 12:56

考場規定透明筆袋她用無塵手套裝文具 網笑讚：可以上台大了

2020-01-17 13:09

學測國文／蔣渭水「入獄賦」結合蘇軾「赤壁賦」 命題新穎

2020-01-17 14:50

大學學測／今年自然、社會科選考人數創新低

2020-01-17 12:08

學測英文／教師：作文寫M型化社會 較能突顯個人特色

2020-01-17 12:24

考公職讀這科系最好？ 網友曝：官運亨通

2020-01-17 14:29

學測英文／中部考生：零時事偏易 「夾腳拖」很生活化

2020-01-17 11:44

學測英文／字彙控制在5級以內 綜合測驗鑑別度高

2020-01-17 11:48

學測英文／考生：閱讀測驗有冷僻單字 難度與往年相近

2020-01-17 11:40

學測英文／補教：題目接地氣 單字題和作文是決勝關鍵

2020-01-17 12:38

今天學測他問大考前有什麼迷信？ 網友紛紛曝秘訣

2020-01-17 10:47

學測國文／補教：文白界線模糊 中間偏難五標近去年

2020-01-17 16:38

學測國文／詩人煮粥吃健康、孫悟空寫信唐三藏 考題有意思

2020-01-17 15:12

學測國文／閱讀體組占三分之二 駭客任務、李明璁短文入題

2020-01-17 15:43

學測社會／「假新聞」入題 跨科命題多難度變高

2020-01-17 17:37

學測英文／刺青、周一症候群入題 克漏字片語多

2020-01-17 12:01

學測國文／比較題多、閱讀量大 考陸游煮粥和駭客任務

2020-01-17 15:08

學測英文／看考題長知識 夾腳拖有分希臘式羅馬式

2020-01-17 15:27

學測英文／作文考賣場周年慶 中譯英考同儕壓力

2020-01-17 11:36

醫事人員養成計畫 學測英文、自然均標 有望念台大醫

2020-01-17 00:35

大學學測正式登場 13.3萬人報考

2020-01-17 10:09

大學學測／改自由選考後 重考生比率連2年攀升

2020-01-17 14:22

行動學習傑出教師這麼說 老師要下放教學權

2020-01-16 19:16

大學學測登場 考生考前做最後衝刺

2020-01-17 10:07

學測英文／補教師：決勝關鍵在單字題、作文

2020-01-17 14:18

學測注意保暖 手機未關至少扣3級分

2020-01-17 01:05

現代夫子難為？超人氣網紅老師 用漫畫神還原校園實況！

2020-01-17 15:43

學測社會／考公投大選中共…考題難 學生：「想得頭都要炸了！」

2020-01-17 18:13

學測英文／高中師：題組選文，決戰閱讀理解力

2020-01-17 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top