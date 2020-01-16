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高中生化身一日孫子 關懷弱勢長輩

2020-01-16 19:32台灣醒報 記者簡碧卿╱台北報導

王敬文表示，希望學生可以改變自己對老人負面及刻板印象，進而提供更多的關心與協助。...
王敬文表示，希望學生可以改變自己對老人負面及刻板印象，進而提供更多的關心與協助。（photo by簡碧卿／台灣醒報）
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19名高中生化身一日孫子，表演雜技給長輩觀賞。弘道老人福利基金會社區輔導員王敬文16日表示，希望學生可以藉由今日得服務過程中，除了關懷獨居弱勢長輩外，並能主動發現長輩的需求，改變自己對老人負面及刻板印象，進而提供更多的關心與協助。

學生、長輩獲益多

活動開始，學生先帶來練習已久的小遊戲，簡單的遊戲也讓學生化解了長輩初次見面的尷尬氣氛，黃同學表示，過年都是回阿公阿嬤家，但彼此很少聊天，今日來南港據點帶活動，他才知道原來和老人互動不困難，因此今年過年他想也可以找小遊戲和自己的阿公阿嬤玩。

84歲的阿嬤高尾則表示，她喜歡自己一個人住，因為生活比較清幽自由，看到這麼多小朋友來據點熱鬧，老實說真的滿吵的，但是她很開心，今年過年也要教孫子完這些小遊戲。

民眾對長照的迷思

至於長照方面，弘道老人福利基金會專員廖燕秋表示，長照2.0實施之後，ABC的整合照顧服務體系，帶給民眾很便利的一條龍的照顧服務方式。唯獨整體長照人力的成長幅度，相對來說是跟不上的，因為長照機構大量攀升，服務品質的把關，在市場上該如何跟別人競爭，這些都是政府需要評估的。

廖燕秋說，以一般民眾對長照的理解來講，雖然政府做了很多的宣廣，但是比較類似選戰裡面說的空佔，和網路上面的一些宣導，執行一年下來效果其實不是那麼的好，因為多數人還是不清楚。

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長照獨居

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