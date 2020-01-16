建功高中多功能社區共讀站 智能車、闖關遊戲進駐

新竹市建功高中社區共讀站「智慧流閱讀館」今天啟用，教育處表示，共規劃「歷史痕跡-階梯閱讀區」、「知識之丘-熱門與主題圖書區」、「堆疊書海-新書閱讀區」、「知識之森-療癒書目區」、「文明之鏡-數位閱讀區」及「公播室」 6空間，不僅有傳統學習閱讀場域，也提供學生工藝操作、進行PaGamO素養品學堂的場域，是兼具傳統圖書館及智能科技學習的新一代社區共讀站。

副市長沈慧虹表示，「書的溫度，有一種令人難以忘懷的感覺，唯有接觸過才能體會」，她提到，新竹市府重視閱讀教育，為提供親師生共讀環境，積極向中央爭取前瞻計畫，讓學校社區共讀站成為社區的共學平台；也透過建築設計、閱讀與圖書館管理專長的學者與專家，擴大參與的層面，讓每個人的需求與觀點充分表達，達社區共讀需求與目的，讓社區民眾能就近享有學校豐厚的圖書資源。

建功高中社區共讀站命名為「智慧流閱讀館」，建功高中校長林國松表示，發想於希臘哲學「愛智求真」的精神，以簡約的設計概念為出發點，從穿透性佳的玻璃門面可以直接透視站內長廊上的「知識之丘」圖書展示與高挑的樓板燈光相映，另以人文、藝術、工藝概念為核心，打造一座兼具閱讀、藝文展演、資訊檢索、共學交流等多功能的圖書館，成為學校師生及社區民眾的心靈充電站。