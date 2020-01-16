四維高中10多年優良傳統 邀清寒學子圍爐必有這三項

花蓮縣私立四維高中今天席開30桌，邀清寒學子及其家人圍爐，這項暖心餐會已連辦10多年，今年有3名父母雙亡的學子，與董事長黃英吉同坐主桌，提前感受春節暖意。

四維高中創校50多年，以生活教育掛帥，推動三好三品教育，十分重視學生品格。由學校慈悲基金會挹注經費的歲末圍爐，已連辦18年，今年用心安排師長貴賓為學子點燈，以及上菜秀、歌舞表演等。

菜色方面仍舊滿載董事長、也是老校長黃英吉的祝福，10道菜代表十全十美，除了蹄膀外，還有每年桌上必備的雞腿、蘋果、橘子。黃英吉說，他是客家人，每年過年，客家人都要吃一隻雞腿，雞腿和蹄膀意味著將最好的留給孩子，蘋果和橘子則是祝福平安順心、大吉大利。

今天中午在學校同心堂席開30桌，以一、二年級學生和家長為主，有160多人，也有學校教師等。除了圍爐同歡，也發放保暖的衛生衣給一年級清寒學生，並發紅包給清寒、單親家庭。

校長蔡忠和說，歲末送暖經費來自學校慈悲基金會，當初發起人是退休老師賴馨齡，希望在歲末年終時，讓單親、低收入家庭的學子，感受到溫暖和關懷。