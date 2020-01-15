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媒體識讀課正夯 學生不上網 在圖書館翻書佐證訊息真假

2020-01-15 17:17聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

注重跨界閱讀，新北市教育局今辦「108學年度閱讀融入課程教學示例與試題徵選」成果發表會，徵選主題納入「媒體識讀」。其中，大觀國中國文教師李郁晴在學校辦「媒體識讀盃」，出題目給學生判讀是不是假訊息，並規定學生不能上網查，要上圖書館查資料，佐證是否正確，培養閱讀融入識讀。

李郁晴說，現在資訊網路太發達，以前學生從課本和課堂學習，現在大部分的知識恐怕都是從網路而來，但很多真假難辨，因此媒體識讀很重要。

李郁晴這學期把校定必修的閱讀課集中上課，並辦「媒體識讀盃」。在課堂中把假新聞納入教材，像是前陣子討論度非常高的關西機場案，教從網域、判斷前後文邏輯是否連貫、抓文章內錯誤、查核等方法揪出假新聞。

媒體識讀盃更以在國外知名的「樹章魚」為例出題，讓學生分組討論，並且從書本查證、寫下論證。樹章魚是由一名叫Lyle的人所刻意創造出的不存在物種，她架設一個假的科普網站，上面介紹這種章魚可以爬樹，看起來煞有其事。

李郁晴說，因為學生上網查就會馬上發現樹章魚是假，因此規定只能上圖書館找資料。將學生分組後，他們要閱讀文本、討論共識，並在圖書館找相關的科普書，寫出佐證的2大理由。

李郁晴說，結果真的有學生認為樹章魚是真的，但其實樹章魚開頭第一句話「棲息在西北太平洋的北美樹章魚」就錯了，北美應是在太平洋東岸。她指出，這些惡意訊息都會有幾個用一般嘗試就可揪出的錯誤，學生事後也學到「不管對什麼都要抱有懷疑」的態度。

李郁晴表示，不可能帶學生看完所有假新聞或假消息，但學生可以學到怎麼判別，且要有事實查證的習慣才是最重要的。

大觀國中國文教師李郁晴在學校辦「媒體識讀盃」，出題目給學生判讀是不是假訊息，並規...
大觀國中國文教師李郁晴在學校辦「媒體識讀盃」，出題目給學生判讀是不是假訊息，並規定學生不能上網查，要上圖書館查資料，用書籍資料佐證是否正確，培養閱讀融入識讀。圖／大觀國中提供
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大觀國中國文教師李郁晴在學校辦「媒體識讀盃」，出題目給學生判讀是不是假訊息，並規...
大觀國中國文教師李郁晴在學校辦「媒體識讀盃」，出題目給學生判讀是不是假訊息，並規定學生不能上網查，要上圖書館查資料，用書籍資料佐證是否正確，培養閱讀融入識讀。圖／大觀國中提供
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