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上傳檔案卡到爆 108課綱學習歷程系統落漆

2020-01-15 14:17聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

高中108課綱第一學期即將結束，許多高一生陸續上傳學習歷程檔案，卻出現檔案太大、...
高中108課綱第一學期即將結束，許多高一生陸續上傳學習歷程檔案，卻出現檔案太大、系統當機等狀況。 圖／聯合報系資料照片
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容量小 文件約1張A4、影片10秒

上路第一年的108課綱，第一學期將結束，高一生陸續上傳學習歷程檔案，狀況不少。有高中老師表示，上傳系統設定的容量太小，影片最長只10秒鐘，PDF文件檔至多就是一頁黑白A4檔案，很多作品都無法傳。北市系統1月8日還當機約12小時，多校趕緊延後上傳截止日。

教育部去年和今年各編列1081萬元建置高中學習歷程資料庫，提供每名高中生三年共200MB檔案，按學期上傳課程諮詢紀錄、修課成果、社團等多元表現認證。學習歷程與大學個人申請的第二階段筆、面試，合計占升學成績五成以上。

一名高中資訊科老師說，按教育部國教署提供的學習歷程檔案資料格式，影音部分，mp3和mp4檔案每件上限都是5MB，換算下來分別是一首歌、10秒內的影片，但影音作品很難低於10秒，對想報考藝術、音樂、傳播領域的學生影響大。

北一女中負責輔導學生上傳學習歷程的輔導主任王蕙蘭說，文件一件上限只2MB，約是一頁黑白A4檔案。有學生修課作品是一頁以上的小論文，檔案太大無法上傳，她只好建議捨棄全文，只上傳老師打分數的那一頁。

一名陳姓家長表示，他的小孩因學習歷程檔案限制，不得不花三周找尋網路上壓縮檔案的資源和方法，將原29秒的影片壓縮，也把簡報轉成PDF檔並壓縮，共傳六項作品，卻也因這樣沒空準備期末考。

師大附中資訊室主任陳和寬說，這學期即將結束，學校請學生把太大的檔案上傳到自己的雲端硬碟如Google drive、YouTube等，然後附上網址。不過雲端硬碟是個人帳戶，截止後仍可修改內容，但學生也可能不慎移除檔案。

全國家長會長聯盟理事長楊郡慈說，學生若可隨時增修作品，恐有公平性疑慮。國教署當時擬定上傳規格，應該有其考量，或有既定的範本，但從未對外說明。希望國教署多花時間引導學生，讓學生知道該傳什麼樣的內容。

楊郡慈也表示，新課綱上路半年，有關學習歷程的政策調整多次，例如學生修課紀錄本來要對應大學18學群，後來又取消；大學端如何審查多元表現，前前後後也有不同說法，弄得大家無所適從，犧牲這屆高一學生和家長的權益。

108課綱教育部高中老師大學個人申請

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