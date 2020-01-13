親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
109學測考前衝刺
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

拍板！北捷2月起取消8折優惠 改推忠誠回饋

現代免費私塾 金門古風小學堂招生

2020-01-13 18:26中央社 金門縣13日電

免費現代私塾金門「古風小學堂」邁入第5年，即日起招生。創辦人倪振金希望教導國小三年級到國中學子古今中外聖賢道理，從小立定以蒼生為己念的情操，長大後服務國家社會。

上校退役的倪振金飽學詩書，結束軍旅生涯後改執教鞭；現在國立金門大學教授國文、文學賞析和法學緒論。他說，「草堂門已敞，喜迎有緣人」，會在面試時了解學生的學習動機與態度，並觀察學生言行舉行，決定錄取與否。

為了維持教學品質，每年招收學生限額7人。錄取後依詩經古禮行拜師禮，每週六上午上課。「書」 字輩拜師禮當天，同時舉行「義」字輩結業式，頒發結業證書。

倪振金興辦義學引起各界關注，有人正面肯定，但也有人懷疑有選舉或宗教動機。倪振金說，開設小學堂純粹是奉獻個人所學，傳講有益世道人心的道理知識，培養下一代悲天憫人的情懷 。他有信心，「古風小學堂的學子不會走偏」。

2016年倪振金利用自家土地興建「古風草堂」，自號「古風草堂山長」，更創設「古風小學堂」，講授古今中外聖賢書。學生以「忠、孝、節、義、書、劍、江、山」為入學輩分。小學堂邁入第5年，「書」字輩即日起受理報名到22日止，倪振金歡迎小學3年級至國中3年級學子報名。

金門面試

延伸閱讀

人文生態豐富 金門金城鎮獲選經典小鎮

統促黨境外資金案外案 檢調搜長沙旅遊

憂心限縮衝擊金門 楊鎮浯：執政黨務實看待兩岸

蔡拿金馬2成票創新高 國民黨優勢縮小

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

爸媽認為跳嘻哈會學壞 科大舞隊奪全國冠軍證明自己

2020-01-12 12:12

光華高中烹書展 新年做出好滋味

2020-01-10 14:56

新北30件學生科研獎助 自閉生鑽研數學展現天賦

2020-01-10 14:34

被指違背課綱精神 國中會考自然參考題本完成修改

2020-01-10 14:28

國中會考禁戴隨身空氣清淨機、智慧手環 違者記點扣分

2020-01-10 13:20

讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學園餐券

2020-01-10 11:46

國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020-01-09 10:30

汐止國中射箭隊獲支援 議員助添裝備

2020-01-08 18:57

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48

高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26

全球溝通力是台南教育之重 快閃答客問學生沒在怕

2020-01-08 13:49

歌仔戲藝人小咪、王金櫻 入列人間國寶

2020-01-08 11:13

影／用筆芯點亮燈泡、延長暖暖包壽命 國中生實驗超生活化

2020-01-07 18:11

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月20、21日報名

2020-01-05 14:27

走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26

巨人遺落的冰淇淋？北市首座冰淇淋滑梯長安國小亮相

2020-01-05 07:23

王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人圍爐

2020-01-04 19:51

台南北門高中「走讀戲金唐」 解讀創作金唐殿國寶剪黏

2020-01-04 18:21

竹縣東安國小推節能教育 融入課程還設太陽能板賣電

2020-01-04 12:31

老師罵「禽獸、畜生」言語霸凌學生 家長提告

2020-01-03 23:13

熬夜繪圖創發設計靈感 男大生拿下全國室內設計賽首獎

2020-01-03 21:21

北港高中清寒學生考上台大 企業主允諾助她成為CEO

2020-01-03 19:38

家齊高中邁向巔峰登山課 學生超有感

2020-01-03 16:44

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

2020-01-03 14:23

他事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材

2020-01-03 13:12

東興國中陳晏佐參加疊杯亞錦賽 抱回5獎項

2020-01-03 12:29

文化體驗教育興起 把展場當教室

2020-01-03 00:17

中一中李弘翔「把手心翻過來助人」 希望入學進台大

2020-01-02 23:54

節能教育有成！東安國小榮獲全國能源教育標竿銀獎

2020-01-02 11:26

私校兼營長照機構程序簡化 衛福部預期能提升供給量

2020-01-02 09:37

雙語教育發酵 台灣家長瘋英語童書

2020-01-02 04:32

雙語教育發酵 英文童書崛起

2020-01-01 23:51

李哲洋文物堆大學儲藏室「不見天日」兒子：社會不重視

2020-01-01 12:41

老師讓學生做主 創新教學1班3種教法

2019-12-31 23:43

南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

2019-12-31 17:05

足跡遍及中南部 唐旦祥到偏鄉學校音樂講演

2019-12-31 14:44
看更多

熱門文章

上千校系甄選要看英檢證明 多益首辦高中生專案考

2020-01-12 21:45

康寧畢業生簽名疑遭偽造要告學校 教部要求追究責任

2020-01-13 09:30

6年住校苦讀沒補習 嘉義山區女孩錄取台大

2020-01-13 09:54

交換學生不必出國 「國內留學」正夯

2020-01-12 21:53

整理包／109學測衝刺！ 重要資訊、各科必考重點一次看

2020-01-13 14:23

興國高中校長換人 台中一中前秘書陳余各上任

2020-01-13 14:36

趕大學甄選 多益測驗下月加場

2020-01-13 00:28

互派交換生 「國內留學」成高教新趨勢

2020-01-13 00:26

私校師退撫儲金三投資方案 積極型投報率可望有6.63%

2020-01-13 11:34

年改衝擊退休金 投信建議30歲師拿7成收入投資股票基金

2020-01-13 12:35

109學測國外時事關鍵字！反送中、聖母院火災、令和時代…十大熱門議題

2020-01-13 14:20

開學返校高鐵票先訂好 大學生五折優惠明起搶票

2020-01-13 11:52

今年新制上路 私校教師退休金可分期領了

2020-01-13 14:09

362年前全球首本兒童圖畫書曝光 推廣全民教育

2020-01-13 12:57

堅持興趣證明自己選擇是對的！大馬學生學烘焙參賽奪獎

2020-01-13 11:51

龍華科大斥資千萬 建媒材工作室打造人文空間

2020-01-13 14:17

現代免費私塾 金門古風小學堂招生

2020-01-13 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top