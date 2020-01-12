爸媽認為跳嘻哈會學壞 科大舞隊奪全國冠軍證明自己

「我們再練一次，這次一定能做到最好！」台北城市科技大學演藝系大三生張珉齊揮著頭上汗水，鼓勵體力透支的五個隊員再練一次，六人集訓兩個月，以精湛「舞」功，獲2019年全國啦啦隊錦標賽嘻哈團體小組公開組冠軍。張珉齊說，他們要用行動證明嘻哈，能為世界帶來更多力量與夢想。

城市科大表示，該校演藝系張珉齊、李默莙、許智勝、陳淯翔、吳伶儀、鄧語晴六人熱愛嘻哈文化，組成「米粉找立頓吃餛飩」，去年參加全國啦啦隊比賽得到亞軍，今年奪冠。演藝系主任楊聖緯說，他一直鼓勵學生在比賽中習慣挑戰，不只活用課堂裡教授的知識，也因應未來職場上的不同考驗，讓自己具備專業力。

隊長張珉齊是隊伍的靈魂人物，常常要出面「擺平」隊員之間的異見。但他說，國二初學舞時，父母親反對他練街舞，除了看不懂舞蹈為何要在地上滾來滾去，更怕他交到壞朋友。他因此故意下課後還在學校練舞，不立即回家，被父母認定為叛逆小孩。

張珉齊說，他後來進入治平高中、加入熱舞隊，發現嘻哈舞步不只有地板舞，還有L.A. Style等。他重新調整自己，努力練習舞蹈基礎功，進入城市科大後找到更多同好，也提升自己的編舞、排舞能力。