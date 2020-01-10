讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學園餐券

高雄市「愛河學園」鹽埕國中、鹽埕國小、光榮國小、忠孝國小、河濱國小與鼓岩國小，今天舉行「攜手傳愛109、寒暑三餐伴你我」愛心餐券捐贈儀式。高雄市鹽埕區文武聖殿連續第四年贊助，幫助弱勢孩子在寒假免費享有早、午、晚餐，共有250名學生受惠。

財團法人高雄市文武聖殿董事長蔡明宏表示，當初因為怕家境清寒的學生在寒、暑假挨餓，發起這個募款集資印製愛心餐券的活動，照顧小孩子三餐溫飽、健康成長，獲得廣大信眾的熱情支持與迴響，也獲得愛河學園各校親師生眾多正向回饋。愛心餐券目的在照顧弱勢學童三餐溫飽，不得轉讓、出售或換取現金，有不少特約餐飲店家熱心配合響應。

愛河學園所屬六校雖位處高雄市區，但各校仍有許多經濟相對弱勢的家庭。鹽埕區文武聖殿有近百年歷史，香火鼎盛，在社會各界眾善信大德的支援下，希望能補足部分清寒學童於寒、暑假期間，因暫無學校營養午餐的供應，恐出現每日穩定食用三餐所產生照顧缺口。

文武聖殿透過勸募集資，結合鹽埕區各家小吃店、連鎖餐飲店等特約店，憑券換食通路，包括郭家肉粽、大胖碳烤三明治、田記豆漿、妙醬日式蓋飯、丰美食自助餐、美而美漢堡店、榮美麵包店、和樂西點麵包、港都燒臘、阿進切仔麵和麥當勞等。讓學生自行憑券兌換餐點服務，讓弱勢學童於寒暑假期間吃得健康又營養。