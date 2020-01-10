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讓弱勢孩子在寒假吃好吃飽 文武聖殿捐贈愛河學園餐券

2020-01-10 11:46聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市愛河學園」鹽埕國中、鹽埕國小、光榮國小、忠孝國小、河濱國小與鼓岩國小，今天舉行「攜手傳愛109、寒暑三餐伴你我」愛心餐券捐贈儀式。高雄市鹽埕區文武聖殿連續第四年贊助，幫助弱勢孩子在寒假免費享有早、午、晚餐，共有250名學生受惠。

財團法人高雄市文武聖殿董事長蔡明宏表示，當初因為怕家境清寒的學生在寒、暑假挨餓，發起這個募款集資印製愛心餐券的活動，照顧小孩子三餐溫飽、健康成長，獲得廣大信眾的熱情支持與迴響，也獲得愛河學園各校親師生眾多正向回饋。愛心餐券目的在照顧弱勢學童三餐溫飽，不得轉讓、出售或換取現金，有不少特約餐飲店家熱心配合響應。

愛河學園所屬六校雖位處高雄市區，但各校仍有許多經濟相對弱勢的家庭。鹽埕區文武聖殿有近百年歷史，香火鼎盛，在社會各界眾善信大德的支援下，希望能補足部分清寒學童於寒、暑假期間，因暫無學校營養午餐的供應，恐出現每日穩定食用三餐所產生照顧缺口。

文武聖殿透過勸募集資，結合鹽埕區各家小吃店、連鎖餐飲店等特約店，憑券換食通路，包括郭家肉粽、大胖碳烤三明治、田記豆漿、妙醬日式蓋飯、丰美食自助餐、美而美漢堡店、榮美麵包店、和樂西點麵包、港都燒臘、阿進切仔麵和麥當勞等。讓學生自行憑券兌換餐點服務，讓弱勢學童於寒暑假期間吃得健康又營養。

鼓岩國小校長翁志祥感謝文武聖殿與各界善心人士長期協助弱勢學童就學，給予各種形式溫暖體貼的照顧。陳姓學童說，拿到愛心餐券心裡覺很感激，要謝謝幫助的人，讓自己在放寒假時也可以吃得飽又吃得好，未來自己有能力時，也一定要幫助需要幫助的人。

愛河學園愛心餐券捐贈儀式由鼓岩國小太鼓隊演出揭開序幕。記者徐如宜／攝影
愛河學園愛心餐券捐贈儀式由鼓岩國小太鼓隊演出揭開序幕。記者徐如宜／攝影
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愛河學園舉行「攜手傳愛109、寒暑三餐伴你我」愛心餐券捐贈儀式，鹽埕文武聖殿連續...
愛河學園舉行「攜手傳愛109、寒暑三餐伴你我」愛心餐券捐贈儀式，鹽埕文武聖殿連續第四年贊助。記者徐如宜／攝影
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愛心高雄市愛河

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