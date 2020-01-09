國中會考5月16、17日 持國外、大陸學歷3月個別報名

2020年國中教育會考訂於5月16日、17日舉行，各考區簡章1月10日將於全國19個考區（場）試務會網站同步公告。教育提醒，非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生可自行上網報名或至考區試務會報名。

考生可透過國中教育會考網站（http://cap.ntnu.edu.tw）或109年國中教育會考全國試務會網站（http://neac.rcpet.edu.tw/）連結免費下載，也可洽各考區試務會購買紙本簡章。教育部表示，所有國中應屆畢業生不論入學管道是否採用國中教育會考成績，都應該參加國中教育會考。

教育部今天表示，全國國中應屆畢業生參加國中教育會考都免收報名費，由就讀學校於3月12日至14日集體報名。非應屆國中畢業生參加國中教育會考，收取報名費500元。

非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生採個別報名，於109年3月9日至11日自行上網報名（http://cap.ntnu.edu.tw）後，3月12日至14日至考區試務會報名。4月10日寄發准考證，6月5日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，都以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考一篇作文、英語（聽力）為三選一的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為四選一的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85比15。

教育部表示，考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8時20分開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

試場全面開放使用冷氣，溫度設定攝氏26至28度為原則。若有個別需求而選擇「非冷氣試場」，可於報名時申請。如需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可選擇於一般試場或特殊試場應試，或申請免參加英語（聽力）考試。免參加英語（聽力）考試之英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依英語（閱讀）答對題數加註標示。

有關違規考生，將依簡章所列「第一類：嚴重舞弊行為」、「第二類：一般舞弊或嚴重違規行為」及「第三類：一般違規行為」，分別以取消考試資格、不予計列等級或級分及違規記點方式處理。數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，違反者記該科違規1點。教育部提醒考生熟悉試場規則並遵守規定。