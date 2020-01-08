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伊朗竟回擊美軍基地！ 為何做出讓國際都看走眼的決定

影／啟英高中連13年寒冬送暖 劉勝弘錄取台大回報

2020-01-08 16:48聯合報 記者張弘昌／桃園即時報導

啟英、治平高中的「愛心媽咪」王美只女士，以私人名義自掏腰包，幫助全國低收入戶家庭學生度過寒冬與歡慶佳節善舉，今年邁入第13個年頭，迄今累計高達1萬1445名學子受惠，捐助款項達4737萬元，持續不間斷的義舉深獲各界肯定，更將吳慶堂董事長的愛心辦學理念以及拔卓扶弱核心價值，真切地落實在社會的每一個角落。

今年「寒冬送暖」活動溫馨感人，獲贈同學們熱情大方地分享個人感謝與感恩之情，每位接受幫助學生，背後家庭都有著令人動容的故事，藉由學生真情地分享，感動了現場每一個人。

跟過往的5個年頭相同，今年是啟英高中普通科學生高三劉勝弘，第6度站上寒冬送暖領獎台，領取5000元慰問金。劉勝弘帶著剛剛出爐的國立台灣大學會計系錄取通知單，來向啟英媽咪董事長王美只女士表達，長年對他援助栽培感恩之意。

啟英、治平高中媽咪王美只女士，自民國96年起，不畏景氣低盪不振，年年私人出資幫助經濟困境家庭，致贈每位學生5000元春節慰問金，協助歡度過年及減低家庭負擔。

啟英高中今天舉行「寒冬送暖」頒發獎助學金活動，幫助了啟英高中353人、治平高中204人，以及嘉義高商、後壁高中、新營國小等3校72人；另桃園市國中低收入戶學生222人，今年受惠學子達847人，總計423萬5000元，在此家人團聚重要節慶中，注入一股暖流，感動了每個家庭。

董事長吳慶堂先生與媽咪王美只，同是治平高中與啟英高中董事長，積極參與公益活動從不落人後，更將學生視如己出，對於家庭經濟困頓學生，平日除每天免費供應啟英、治平兩校2500個愛心便當，使其能無後顧之憂學習。

高中生在學期間最重視的校外活動，如一年級新生訓練、二年級公民訓練，以及三年級畢業旅行活動，均由媽咪王美只全額補助所有費用，讓低收入家庭同學能順利參與活動，共創高中生活回憶，點綴精彩人生不留空白與遺憾。

自小在經濟狀況不佳壓力下長大的劉勝弘，在父母親的調教下，不因自身是低收入家庭的困苦感到自卑，反而能轉念，自己努力上網尋找各高中、大學的免費課程、獎學金，緩解家中經濟的窘迫。

5年前在大崙國中楊育瑄班導師推薦下，還是國七生的劉勝弘首次從啟英媽咪王美只手上，接到這一筆5000元的「大紅包」，懂事的他如數將全部的錢轉交給剛抗癌成功回家的媽媽。

在抗癌期間，劉媽媽無力照顧子女，必須將小孩寄養在朋友的家，對孩子們的懂事一直深覺虧欠，她把王美只女士這份暖心紅包，在除夕團圓飯餐桌上重現一桌「非常澎派」，總舖師父親教她的手路菜，幫貼心的孩子們打打難得的牙祭。據劉勝弘表示，那一餐雖然全家都沒多說些什麼，但那種暖心的感覺，好像就從餐桌上整個滿溢了出來。

國中會考結束後，劉勝弘毫不猶豫捨棄就讀武陵高中的機會，選擇就讀啟英，同時領取學校3年40萬元助學金。他表示在校期間上課、參與活動或畢業旅行，都由學校補助，不但幾乎沒有繳過錢，獎學金更成為這3年舒緩家庭經濟壓力的重大挹注。

今年劉勝弘透過國立台灣大學希望入學管道，錄取會計系（全桃園只有2名錄取生），啟英媽咪王美只特地幫劉勝弘，準備了令他驚喜不已的彩蛋，宣布加碼頒給劉同學20萬元，讓劉勝弘念台大時的學費，完全不必擔心。

啟英高中實容二甲葉晴，成長在一個單親家庭中、年幼時父親公司無預警破產，債主蜂擁而至，一夕之間，她不再是無憂無慮的孩子。那時她為了三餐，每天都從學校背中午的剩菜回家當晚餐。班上要活動經費時，真的繳不出的她，也只能選擇迴避同學不諒解的眼光，她好羨慕同學能買零嘴、新衣、有和父母牽手回家的背影。

國三時，第一次收到來自啟英媽咪的愛心，她十分詫異，一位素未謀面的人，願意無償地給5000元的大紅包。對某些人來說，這筆錢可能只是九牛一毛，但對她們而言卻是爸爸第一次，能帶著葉晴和妹妹上街去買2件過年新衣服，不用再穿社會局送來的二手衣過年的主要經濟來源。

她說在啟英，媽咪總是熱情噓寒問暖，問他們：「寶貝冷不冷？有沒有吃飯？」。不只如此，她最難忘的是，二年級公民訓練時，媽咪王美只夜裡私下準備了一頓非常豐盛的宵夜，招待低收的同學，深怕她們餓著了卻不敢花錢買宵夜。

葉晴說，媽咪王美只總是盡心盡力又貼心溫柔地呵護我們，她是天使派來的媽咪，她讓我在啟英看到愛、感受到暖暖溫情，非常感謝媽咪、董事長。

治平高中低收入戶李秉安，家裡有四個兄弟姊妹，都在唸書。從小學三年級起因父親長年工作不穩定，家裡經濟倚賴在教養院做教保員的母親支撐，秉安看到母親為身心障礙學生的付出與努力，懂事的他不僅會利用課餘時間分擔家務，也期許自己日後也能幫助別人。

在校表現優異的李秉安，不僅被同學推選為風紀股長，協助老師管理秩序，同時也是學校交通糾察，經年累月無論風吹日曬雨淋，為同學的安全把關。姊姊是治平的校友，上高中後在董事長及媽咪愛心辦學的熏陶下，安心唸書、自動向學，因此秉安國中畢業後，毅然選擇治平醫科班就讀。

吳慶堂董事長6歲喪父，出身一級貧戶家庭，由母親辛勞撫養自己及幼小弟妹成長，對於貧困生活十分感同身受，進而以「愛心辦學」理念經營為畢生教育志業；媽咪王美只更以無限愛心與熱情，不僅關注每個孩子的教育，對於家境貧困的孩子，更竭盡所能幫助與關懷，期許能以快樂學習創造燦爛人生。

今年歷經第13年「寒冬送暖」致贈春節慰問金活動圓滿落幕，除能給予經濟困難家庭孩子些許幫助外，在這快速變化整體經濟環境下，持續不斷以愛心辦學理念傳遞光和熱，更藉由啟英、治平高中2所典範學校，引領台灣教育新趨勢與開創新史篇。

啟英、治平高中連續13年，寒冬送暖照顧低收入戶學生，迄今累計1萬1445名學子受...
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