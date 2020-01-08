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高中藝才班簡章公告 共招2365人、可設會考門檻

2020-01-08 16:26聯合報 記者張錦弘／即時報導

109學年高中藝術才能班特招甄選入學簡章今公告，採分類、分區招生，全國共招收2365人，分術科測驗及分發作業二階段辦理，以術科成績及志願作為分發依據，各校得以國中會考為入學門檻。

以北區音樂班甄選為例，熱門的師大附中設定會考5科達基礎級（Ｂ）、寫作至少四級分；桃園武陵高中國、英、數至少要Ｂ、寫作四級分以上；花蓮、復興、新北、羅東、竹中、中大附屬中壢高中等高中，則國、英兩科要Ｂ；新北光仁高中只要求學測任一科達Ｂ；淡江高中、基隆高中則不設門檻。

教育部師藝司指出，音樂班考主修（樂器）、副修（樂器）、視唱、聽寫、樂理及基礎和聲等5科，共28校招收840人；美術班考素描、水彩、水墨及書法等4科，共38校招1105人；舞蹈班考芭蕾、現代舞、中國舞、即興與創作等4科，共13校招390人；戲劇班只有北市復興高中招生30人，考口語表達、專長表演及創意思維等3科。

國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區之限制，但僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。考生除了要繳甄選入學報名費，還要另繳術科考試報名費，以北區音樂班為例，術科考試每人2800元、甄選入學每人280元，總計3080元。

重要日程如下：

一、109年3月2日（星期一）至3月6日（星期五）：術科測驗線上報名暨郵寄繳件。

二、109年4月11日（星期六）至12日（星期日）：美術班術科測驗。

三、109年4月18日（星期六）至20日（星期一）：音樂班、舞蹈班及戲劇班術科測驗。

四、109年6月8日（星期一）至12日（星期五）：甄選入學分發報名暨郵寄繳件。

五、109年7月9日（星期四）：聯合分發學校現場撕榜暨報到。

教育部提醒今年度準備報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生，留意術科測驗報名時間及各項期程，並可至各類各區主辦學校或國教署資優教育資源網/招生計畫/藝術才能/簡章表件（https://adapt.set.edu.tw/excellent）免費下載。

高中藝才班特招甄選簡章今天公告。圖為桃園武陵高中5月發起全國10所高中音樂班共同...
高中藝才班特招甄選簡章今天公告。圖為桃園武陵高中5月發起全國10所高中音樂班共同策畫首屆高校音樂節「藝起前進」。聯合報系資料照片
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