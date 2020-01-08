親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

挺一芳但堅守中華民國 郭台銘：要意識型態不要市場？

時機敏感！波音737客機在伊朗起飛墜毀 機上有180人

歌仔戲藝人小咪、王金櫻 入列人間國寶

2020-01-08 11:13聯合報 記者何定照／台北即時報導

文化部今公告2019年共認證六位「人間國寶」，包括歌仔戲藝人王金櫻（本名王仁心）及小咪（本名陳鳳桂）、傳統木雕師陳啟村、刺繡藝師劉千韶、緙絲藝師黃蘭葉、纏花藝師陳惠美等。文化部長鄭麗君表示，感謝這些人間國寶將以師徒制繼續傳承無形文化資產。

文化部從2009年起依據文化資產保存法登錄認定重要傳統工藝暨重要傳統表演藝術保存者（俗稱人間國寶），今又新增。鄭麗君表示，目前國家級重要傳統工藝共計13項、18位保存者，重要傳統表演藝術共18項、24位保存者，謝謝人間國寶藝師長期參與文化部文化資產局推動的傳習計畫，讓各界更珍惜台灣文化瑰寶。

本次人間國寶新增兩位歌仔戲藝師，文化部表示，王金櫻是國內歌仔戲旦角代表性資深演員，參與內台、賣藥團、廣播、電視、劇場等不同階段歌仔戲的發展歷程，嗓音唱腔甜美圓潤，形塑人物生動鮮活。尤其她保存多齣戲的四句聯歌簿，精擅四句聯的唱唸，具備傳承重要價值，在教學、提攜後進也不遺餘力。

文化部說，小咪的歌仔戲戲路寬廣多元，扮演生、旦、丑等角色均能揮灑自如，具有「一人千面」的本事，極具代表性。小咪一路歷經電視與現代劇場歌仔戲時代，與眾多知名歌仔劇團合作過，近年致力歌仔戲薪傳教學，都樹立極佳典範。

重要傳統工藝「傳統木雕」項目於2011年公告登錄，文化部說，本次新增認定的保存者陳啟村，師承福州派林依水師傅並至著名佛具店「人樂軒」磨練技巧，掌握妝佛雕刻、漆、粉線裝飾，足以反映府城福州派粧佛藝術特色。他又以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描、雕塑與美學理論，融合東西方，作品傳統與現代交融。

文化部2019年傳統工藝審議會日前也通過刺繡、緙絲、纏花登錄為國家級無形文化資產「重要傳統工藝」，文化部表示，刺繡是台灣女紅文化的代表性技藝，能呈顯針藝、材料與構圖之美。劉千韶有四十多年的刺繡經歷，能精確體現刺繡工藝的知識、技藝與文化表現形式，且精熟於辟絲捻線與刺繡的各式針法，作品風格優雅、設色典雅，是刺繡工藝界翹楚。

緙絲工藝歷史悠久，最晚起源於公元7世紀中葉。文化部說，1970年代日本工資高漲，來台尋求代工機會，讓古代緙絲在台復甦。黃蘭葉緙絲經歷達四十餘年，熟知西陣織的綴織技法，能完整體現緙絲各項工序，並表現獨到構圖與配色美學，讓日本綴織本土化。

纏花工藝結合剪、纏、捻、繡等技巧，是台灣常民生活中與生命禮俗密切相關的傳統工藝。文化部說，陳惠美早期作品屬台灣北部風格，後又融合客家纏花、金門吉花系統，創造出個人風格的纏花藝術。她並綜合出12支纏花花型，整理纏花工藝「四工」，建構台灣纏花的基本教學內容與分級基準，殊為難得。

文化部公告歌仔戲藝人王仁心（藝名王金櫻）為人間國寶。圖／文化部提供
文化部公告歌仔戲藝人王仁心（藝名王金櫻）為人間國寶。圖／文化部提供
分享
文化部公告歌仔戲藝人陳鳳桂（藝名小咪）為人間國寶。圖／文化部提供
文化部公告歌仔戲藝人陳鳳桂（藝名小咪）為人間國寶。圖／文化部提供
分享

文化部歌仔戲

延伸閱讀

2500件遺物捐贈文化部 礦工畫家洪瑞麟作品...

比翠玉白菜、肉形石珍貴 故宮小編「泡麵碗」榮...

林明福獲泰雅族口述傳統保存者 鄭麗君送人間國...

故宮人氣國寶「肉形石」 要來尬「彰化爌肉」

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

影／用筆芯點亮燈泡、延長暖暖包壽命 國中生實驗超生活化

2020-01-07 18:11

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

影／偏鄉兒逆風行 尖石國中邱佳豪努力求學獲靈鷲山普仁獎

2020-01-05 17:11

高雄市109年國中學術性向資優鑑定 提前4月20、21日報名

2020-01-05 14:27

走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26

巨人遺落的冰淇淋？北市首座冰淇淋滑梯長安國小亮相

2020-01-05 07:23

王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人圍爐

2020-01-04 19:51

台南北門高中「走讀戲金唐」 解讀創作金唐殿國寶剪黏

2020-01-04 18:21

竹縣東安國小推節能教育 融入課程還設太陽能板賣電

2020-01-04 12:31

老師罵「禽獸、畜生」言語霸凌學生 家長提告

2020-01-03 23:13

熬夜繪圖創發設計靈感 男大生拿下全國室內設計賽首獎

2020-01-03 21:21

北港高中清寒學生考上台大 企業主允諾助她成為CEO

2020-01-03 19:38

求學測順利！新化高中寺廟及教會祈福 吃「包中」午餐

2020-01-03 16:49

家齊高中邁向巔峰登山課 學生超有感

2020-01-03 16:44

建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

2020-01-03 14:23

他事業有成 捐200萬回饋家鄉課桌椅、冷氣及救護器材

2020-01-03 13:12

東興國中陳晏佐參加疊杯亞錦賽 抱回5獎項

2020-01-03 12:29

文化體驗教育興起 把展場當教室

2020-01-03 00:17

中一中李弘翔「把手心翻過來助人」 希望入學進台大

2020-01-02 23:54

節能教育有成！東安國小榮獲全國能源教育標竿銀獎

2020-01-02 11:26

私校兼營長照機構程序簡化 衛福部預期能提升供給量

2020-01-02 09:37

雙語教育發酵 台灣家長瘋英語童書

2020-01-02 04:32

雙語教育發酵 英文童書崛起

2020-01-01 23:51

李哲洋文物堆大學儲藏室「不見天日」兒子：社會不重視

2020-01-01 12:41

老師讓學生做主 創新教學1班3種教法

2019-12-31 23:43

南一中學生學廚藝 親手料理大餐感謝師恩

2019-12-31 17:05

足跡遍及中南部 唐旦祥到偏鄉學校音樂講演

2019-12-31 14:44

中市長億高中3學生 錄取荷蘭阿姆斯特丹大學

2019-12-31 11:34

參與人次破5萬 城鄉共學 跨到國際去

2019-12-30 23:58

小孩當粉筆長 家長覺得有趣

2019-12-30 23:19

布幕長很酷 小一生還想繼續當

2019-12-30 23:14

大華中學學生科技素養和自編導演狄更斯英語劇受矚目

2019-12-30 16:21

教育部推「城鄉共學」 師生參與破5萬人次

2019-12-30 14:32

學爵士、嘻哈也能跳啦啦舞 光復中學勇奪競技啦啦冠軍

2019-12-30 13:34

富邦校園徵才起跑 銜接計畫要培養章魚型人才

2019-12-30 11:37

城鄉共學破5萬人次 南北「玉田」國小一校演奏一校唱

2019-12-30 11:36

非體育科班生…田徑好手林皇德多年獨自練習 感動竹北高中師生

2019-12-30 10:46

第三屆願景盃辯論「芒果乾」 薇閣高中奪冠

2019-12-29 19:53
看更多

熱門文章

獨／全0分退學 教授怕學生失去理智「成績改為1分」

2020-01-08 09:21

學測自然4時事必考！題目看不懂 全靠這一招

2020-01-08 08:00

高英工商防疫消毒總動員 1200生接種流感疫苗

2020-01-07 13:11

學生期末「盧」成績 包正豪爆大學生最新的梗是這個

2020-01-07 20:39

嘉女學生想當船長！4學生錄取台大交大海大

2020-01-07 16:57

比學寫程式更重要的事？ 培育具備「AI素養」的下一代

2020-01-07 14:55

頂大都開缺！今年甄選多達5500離島、原民外加名額

2020-01-07 21:47

超勵志！ 成大學生克服萬難自組賽車挑戰國際方程式賽車

2020-01-07 13:03

109學測化學科 哪些時事可能入題、常考觀念一次看！

2020-01-07 14:32

管中閔今上任滿一年 台大教授感謝葉俊榮當年的無懼

2020-01-08 10:38

三重高中門口有吸睛打卡牆！ 附幼小朋友手繪超萌松鼠

2020-01-07 13:00

清交大學生會鼓勵學生返鄉投票 推出專車反應熱烈

2020-01-07 18:43

影／學測近考試順利擺前面 南一中到台灣首廟天壇祈福

2020-01-07 16:14

中原大學這學期廢除二一退學制 輔大教務會議未過

2020-01-08 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top