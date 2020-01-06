新竹高商2學生經特殊選才獲大學青睞 創校史新紀錄

新竹高商今年有2位學生分別經由特殊選才入學管道，錄取清華大學、交通大學和中央大學，再次刷新校史紀錄。新竹高商校長劉曉雯表示，技術型高中的學習課程與普通高中不同，學生莊慶怡、張乃云以自身的努力及特殊的專才錄取指標型大學，成績亮眼，再次刷新校史紀錄。

應用英語科莊慶怡透過大學特殊選才計畫，同時錄取交大百川學士學位學程設計與創新科技系及清大拾穗計畫清華學院學士班，莊慶怡表示，國中成績平平，畢業後想找到在社會可以扮演的角色，所以毅然決然地休學，跟著藝術家父母親到美國及歐洲遊歷一年，並與當地藝術家交流。

也因為這樣短暫的旅程，讓莊慶怡全心全意地投入到藝術領域，回國後開始嘗試創作，並於高三上學期在校內舉辦首場個展，而這起點，也讓身為藝術家的女兒的她，想要以「一位創作者及創作者的女兒」這樣的角色去探索藝術商業的市場，找到與以往不同的藝術經營模式。

導師戴子傑表示，莊慶怡自我要求很高，除了名列前茅的學業表現，也擔任社團幹部，並在多益測驗成績獲得845分佳績、通過全民英檢中高級初試、取得電腦軟體應用檢定、與中英文打字（丙級）證照、與同學一起參加校外辯論比賽獲得最佳辯士等，在各項競賽成果及藝術創作中，都反映出付出的努力能有所成果。

國際貿易科學生張乃云透過大學特殊選才計畫錄取中央大學企業管理學系，也是109學年度中央大學學士班特殊選才企管系唯一1位錄取。張乃云表示，出生於國際化家庭，母親是日本人，父親留學日本，讓她從小能夠用不同角度看世界；在高二也透過國際扶輪社交換計畫到美國加州學習，讓她對英文更有自信外，也愛上馬拉松。她認為，面試時用英文回答教授問題，吸引教授注意，可能是她錄取的關鍵。