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走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

2020-01-05 11:26聯合報 記者何定照／台北即時報導

新春全家共遊，來看故宮展覽「經典之美—新媒體藝術展」，展中以故宮眾多名畫結合新媒體，把名畫變得很趣味，最推薦的就是北宋畫家郭熙名畫「早春圖」變身的新媒體藝術。

該作藉由體感互動技術，讓觀者隨著屏幕指示，時而平舉雙臂、時而如鳥翱翔，就能如實走入巨幅山水畫立軸，隨著畫家筆下曲折山徑，迴旋觀看畫中的點景人物、宏偉山勢、山澗與亭台樓閣，還能見鷹盤旋鳴叫，臨場震撼感十足。另有「古畫動漫書法篇」展。

小孩玩得開心時，大人不妨到旁邊展間欣賞「慈悲與智慧—宗教雕塑藝術」展，該展展出從北魏、隋唐、宋、明清乃至西藏的佛像，讓觀眾一覽不同的佛像風貌。如北魏早期的雄壯、中期漸趨清秀、晚期的繁複，乃至東魏北齊的沉靜、隋唐的莊嚴和諧，宋代的平易近人，明清的世俗特色等。 

來台中則別錯過勤美草悟道街區的「工家美術館」。該館以工地概念打造，將鷹架、沙包、推車、道路施工警示假人等都化為展場與展品，試圖將工地文化傳遞給一般大眾。

雖然現場很難感受真實的工人辛酸，也因既是展場，必然乾淨光亮，但光就午間真的將沙包構築的座位區讓附近工人休憩說來，已見社會企圖，也確實讓民眾更親近工地。該館開張以來已成熱門景點，小朋友也能玩得很開心，不妨一遊。

故宮「慈悲與智慧—宗教雕塑藝術」展，圖為北魏釋迦牟尼坐像。記者何定照／攝影
故宮「慈悲與智慧—宗教雕塑藝術」展，圖為北魏釋迦牟尼坐像。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地。記者何定照／攝影
工家美術館展場打造如工地。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地，常見的道路施工假人也成展品。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地，成為台中人氣景點。記者何定照／攝影
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故宮新媒體藝術展，藉由體感互動技術，讓觀者走入巨幅山水畫立軸中。記者何定照／攝影
故宮新媒體藝術展，藉由體感互動技術，讓觀者走入巨幅山水畫立軸中。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地。記者何定照／攝影
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故宮「慈悲與智慧—宗教雕塑藝術」展，圖左為隋二菩薩並立像。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地，圖中沙包區也是附近工人午間休息區。記者何定照／攝影
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工家美術館展場打造如工地，展中鷹架就是展品。記者何定照／攝影
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新媒體故宮草悟道

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