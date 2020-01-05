走入故宮名畫變老鷹 台中工家美術館人氣景點必訪

新春全家共遊，來看故宮展覽「經典之美—新媒體藝術展」，展中以故宮眾多名畫結合新媒體，把名畫變得很趣味，最推薦的就是北宋畫家郭熙名畫「早春圖」變身的新媒體藝術。

該作藉由體感互動技術，讓觀者隨著屏幕指示，時而平舉雙臂、時而如鳥翱翔，就能如實走入巨幅山水畫立軸，隨著畫家筆下曲折山徑，迴旋觀看畫中的點景人物、宏偉山勢、山澗與亭台樓閣，還能見鷹盤旋鳴叫，臨場震撼感十足。另有「古畫動漫書法篇」展。

小孩玩得開心時，大人不妨到旁邊展間欣賞「慈悲與智慧—宗教雕塑藝術」展，該展展出從北魏、隋唐、宋、明清乃至西藏的佛像，讓觀眾一覽不同的佛像風貌。如北魏早期的雄壯、中期漸趨清秀、晚期的繁複，乃至東魏北齊的沉靜、隋唐的莊嚴和諧，宋代的平易近人，明清的世俗特色等。

來台中則別錯過勤美草悟道街區的「工家美術館」。該館以工地概念打造，將鷹架、沙包、推車、道路施工警示假人等都化為展場與展品，試圖將工地文化傳遞給一般大眾。