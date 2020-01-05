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等不到沈總長的神秘雷達站…共軍瞄準的頭號目標

學測英文衝刺！教你破解6大題型 考前要做這動作

台灣全亞唯一親日國 他說原因有這些

2020-01-05 09:08聯合報 記者何定照／台北即時報導

藝術家許家維不少作品探討亞洲殖民史，起源與受日本教育的阿嬤有關，「我看到他們從日本人變中國人、又變台灣人的認同轉變。」他說，台灣人民的認同很複雜，可能100人有100種狀況，包括他在內都沒標準答案；然而正因沒標準答案，才能避免三不五時會覺得標準答案被推翻，並因此困惑。

2008年，許家維以基隆平島造船廠為主角，拍攝「和平島故事」，說的就是該船廠建於日本時代、後來帶動台灣經濟發展的故事，還請阿嬤用日文配音。作品中也談到他被日本徵召去造船的舅公，許家維說，由於日本政府當時皇民化教育成功，舅公自覺是日本人，國難當前，自然要去奉獻。

2010年，許家維在紐約駐村，鄰居是對泰國夫妻，大家熟了後開始納悶，為何彼此國家地理位置很近，卻都沒去過？隔年，他們合作台泰當代藝術交流展，許家維也在台成立打開當代藝術工作站，逐步開展和東南亞各國藝術交流。

跨國交流中，許家維發現台灣可說全亞洲唯一親日國家，和他國強烈反抗日本殖民很不同。他認為，這原因包括日本來台時，台灣並沒有特別強大的政權，因此未有大規模反抗，也因皇民化政策做得很深。此外，其他國家都是在二戰時遭遇日軍，當時日本已是軍國主義掛帥，處處屠殺，和從1895年開始殖民台灣的態度不同。

作品充滿思辨性，許家維說，他大學也念一般美術系，但因早早懷疑傳統繪畫的「再現」本質，轉而對錄像深感興趣。他認為，錄像這種時間性的形式像音樂一樣可以有敘事，進而表達多元想法，不像繪畫是靜止的畫面。

錄像的製作過程也深深吸引他。「我們製作過程很像拍電影，都是到達一個陌生地方組織臨時的工作社群、產生新事件」，不只是講故事，還是新的行動，「這過程對我來說很重要」。

而因意識到講故事可能為意識形態服務的危險性，許家維也習慣打破自己故事，呈現出說故事的方式，甚至暴露拍攝場景。「歷史認同沒有單一版本，但政府不分黨派，寫一樣事情就有九樣沒寫，都有篩選。」

作品主題往往可放在東南亞脈絡，許家維說，亞洲當代藝術漸漸已可自成網絡，不見得一定要擠進歐美體系，畢竟亞洲各國不論二戰歷史或藝術發展，處境都比較相關。他說，台灣第一代藝術家努力拚進歐美國際舞台，第二代藝術家關注解嚴，到了他們第三代藝術家，才終可把眼光抽離本島，看向周遭脈絡，未來還大可繼續發展。

藝術家許家維作品「石頭與象」，刻意將敘事媒介放入作品，提醒觀眾敘事都是被建構，如...
藝術家許家維作品「石頭與象」，刻意將敘事媒介放入作品，提醒觀眾敘事都是被建構，如圖中可見右上方空拍機及下方網路連結。記者何定照／攝影
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藝術家許家維作品「石頭與象」，將不同時空並置，如影片中可見拍攝地點之一電塔、早年...
藝術家許家維作品「石頭與象」，將不同時空並置，如影片中可見拍攝地點之一電塔、早年用來爆破城牆的火藥等。記者何定照／攝影
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藝術家許家維在其作品「石頭與象」輸出影像前。記者何定照／攝影
藝術家許家維在其作品「石頭與象」輸出影像前。記者何定照／攝影
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藝術家二戰東南亞

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