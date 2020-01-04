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王大陸捐30桌！莊敬高職連7年辦弱勢尾牙千人圍爐

2020-01-04 19:51聯合報 記者張錦弘／即時報導

新北市私立莊敬高職響應「新北市好日子愛心大平台」，今晚舉辦千人圍爐活動，除了關懷弱勢家庭，也讓各科學以致用，在現場表演、義剪、照顧幼童等；BMW台北依德也贊助500個家戶福袋。新北市副市長謝政達特地到場感謝莊敬師生及BMW台北依德，讓弱勢家庭免費享用團爐餐會美食，更能感受社會溫馨。

值得一提的是，莊敬高職是藝人王大陸的母校，莊敬連續7年辦百桌免費宴請弱勢家庭吃尾牙，熱心公益的他也總不忘共襄盛舉、情義相挺。高三導師謝良欣一個簡訊通知，遠在他鄉拍戲的他依然會持續善舉，老師說他是個講情義的年輕人，已連續兩年都挺母校，今年捐30桌。

莊敬校長林淑貴指出，莊敬有六群十二科，餐飲科在千人圍爐擔任最重要的工作，除了全科師生負責豐盛的桌餐，還有兩岸十大名廚張政為食安把關，全台辦桌王水蛙師張和錦及點心王張和漢師傅也提供美味佳餚。

除了餐飲科，美容科學生也在現場進行義剪、人體彩繪及美甲服務；表演藝術科的同學協助規畫節目在餐會中演出；影視科同學負責燈光音響等設備；幼保科協助照顧年幼小孩，讓家長可安心圍爐。

最令人感動的是，曾受助的孩子也想要回饋社會，現分別就讀餐飲科一、二年級的吳姓兄弟，過往曾是參與圍爐的家戶，進入莊敬高職餐飲科就讀後，本次也參與餐食準備，從受助到助人，兄弟二人皆表示「很高興貢獻所學」。

本次圍爐福袋由BMW台北依德提供，BMW台北依德為BMW總代理汎德公司授權經銷商，自公司成立後，心繫公益，不時進行公益活動回饋在地社區鄰里。今年底規畫公益捐款活動時，基於回饋新北地區，主動聯繫新北市社會局，率先響應圍爐福袋計畫，共捐贈500份福袋。員工們也另成立志工小隊，活動前一天動員福袋物資打包行列，活動當天亦派員協助配送，企業出資、員工出力，攜手做善事。

謝政達表示，今年在市府團隊努力下，聯合跨局處擴大建立「新北市好日子愛心大平台」，感謝莊敬高職全體師生總動員、BMW台北依德出資又出力，共同響應市府政策，讓弱勢家庭在寒冬中，除了肚子吃飽，雙手也可提著福袋，滿載而歸，希望在場的大家都可以開心過好年。

新北市好日子愛心大平台讓做善事更容易，在愛心大平台，民眾可自己決定想幫助的族群，無論是安置機構兒少、獨居阿公阿嬤、身心障礙朋友或弱勢家庭，都能在這裡找到窗口，讓弱勢家庭更能感受到社會的愛心與關懷，期盼社會各界一同參與及投入「新北市好日子愛心大平台」。

莊敬高職董事長王傳亮（前桌右四）登高一呼，號召全校師生連續7年舉辦弱勢尾牙千人圍...
莊敬高職董事長王傳亮（前桌右四）登高一呼，號召全校師生連續7年舉辦弱勢尾牙千人圍爐活動。圖／莊敬高職提供
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