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台南北門高中「走讀戲金唐」 解讀創作金唐殿國寶剪黏

2020-01-04 18:21聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

國立北門高中教學團隊參與國立台灣師範大學跨領域美感教育卓越領航計畫，結合美術、國文、表演藝術「走讀戲金唐」跨領域美感課程，踏查金唐殿國寶級何金龍剪黏作品，解讀後再重新創作。

校方表示，美術及國文教師帶領學生走訪金唐殿，近距離觀察剪黏名匠何金龍在1928年所作的剪黏作品，裝飾廟宇的屋脊、筏頭、壁堵和外牆，為近代台灣重要的剪黏傳世之作。

透過這些在當時充滿教育意義的作品，學生們擷取剪黏的形象，進行解讀與再創作，並研究各組剪黏的故事，舉凡歷史故事（張良拾履、李白醉草）、民間故事（八仙過海、白蛇傳）、演義及戲曲故事（薛丁山、哪吒）等，再藉由畫刊報紙的形式詮釋呈現。另外也協同戲劇講師曾靖雯進行肢體開發與表演體驗，幫助學生融入故事與角色，也增添對剪黏動態布局的理解。

北門高中校長沈文寅表示，優質學習、適性揚才是學校的教育方針，並強化學生多元學習及參與各類相關競賽，希望能培育出更優質、更具國際觀的北中人！策畫這次活動的美術老師張力中及國文老師馮華君表示，「越在地，越國際；越在地，越秀異。期許由此次跨領域美感教學結合在地廟宇文化，從傳統剪黏藝術傳達的建築語彙，學習傳統民間故事中的文化底蘊。」

歷經金唐殿踏查、剪黏藝術歷史背景學習、畫報的排版及文字創作、表演藝術的演繹，北門高中學生許甄勻說，雖然住佳里，但從來沒進去過金唐殿，這次有機會好好認真觀賞廟中的人物剪黏和匾額。王清霖也表示，透過畫報製作，在原有的故事構造延伸更多個人創作，讓傳統故事增添新風味。

金唐殿主委陳立國出席成果展開幕儀式表示，非常高興北門高中辦理這樣的活動，將學生帶進三級古蹟欣賞並深讀國家資產，得以將歷史文化產物加以傳承，將來學校若欲辦理此類活動，金唐殿可配合解說員協助深入解說，在經費方面也能加以支援，給予學生能了解並欣賞歷史古蹟。

金唐殿位在南市佳里區中山老街，創建於康熙37年（1698年），主祀朱、雷、殷府千歲，為台灣民間最盛行的王爺信仰之一，逢子、卯、午、酉年農曆正月主辦蕭壠香與蜈蚣陣，保有多面珍貴清朝石碑和匾額，廟中的何金龍剪黏也相當精彩高明，為台灣直轄市定古蹟。

國立北門高中舉辦「走讀戲金唐」美感教育。圖／北門高中提供
國立北門高中舉辦「走讀戲金唐」美感教育。圖／北門高中提供
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國立北門高中舉辦「走讀金唐殿」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀...
國立北門高中舉辦「走讀金唐殿」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀再創作。圖／北門高中提供
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國立北門高中舉辦「走讀金唐殿」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀...
國立北門高中舉辦「走讀金唐殿」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀再創作。圖／北門高中提供
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國立北門高中舉辦「走讀戲金唐」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀再創作。圖／北門高中提供
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國立北門高中舉辦「走讀戲金唐」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀再創作。圖／北門高中提供
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國立北門高中舉辦「走讀戲金唐」美感教育，將三級古蹟國寶級何金龍剪黏作品，進行解讀再創作。圖／北門高中提供
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北門古蹟

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