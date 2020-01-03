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與大師對話 青山國中小走讀家鄉扎根藝術

2020-01-03 19:00中央社 新北3日電

新北市青山國中小從幼兒園開始至國中，10年扎根藝術人文教育，除每班布置特色主題展，也結合走讀社區與關懷汐止家鄉。

汐止區青山國中小附設幼兒園今天發表主題課程「小小畢卡索」創意教學成果秀，120名師生聯手打造主題美術館。

校長王如杏接受中央社訪問時表示，任課老師運用主題教學並創立社團，以繪本說故事、觀摩大師作品、五感遊戲體驗等，激發孩子的想像力及創作潛能。幼兒甚至與老師共同策展、布置，在導覽路徑貼腳丫子貼紙，引領觀眾欣賞的動線與足跡。

王如杏說，花鹿班以繪本的閱讀共學，引起勇敢創作的興趣，透過恐龍、巴士等圖像與顏色，創造藝術情境。無尾熊班以「與大師相遇」為主軸，運用繪本介紹朱銘、畢卡索、孟克、草間彌生等藝術家的故事，老師帶領學生賞析作品風格，對話後展開創作。

王如杏說，藝術人文教育要扎根，幼兒園鯨魚班的「小小畢卡索」主題，運用多元素材創作，跟著海浪裡的小鯨魚探索藝術之美；國中生利用巧克力、洋蔥、蝶豆花，依據梵谷名畫，結合食農教育製作創意料理

王如杏表示，教師團隊具備專業及高度的教育熱忱，一起發展課程、共同備課研討，以創意及巧思的教學，帶孩子在社區走讀，觀察古厝、廟宇、家鄉市容與角落，以雷射燈光秀、明信片、戲劇等多元方式，打造汐止空中家園的未來想像。

師生每年參與夢想社區藝術嘉年華，王如杏說，感謝人文遠雄博物館長游冉琪支持，協助在地15所學校的藝術聯合策展與種子培訓，讓藝術扎根與落實。

齊柏林基金會執行長萬冠麗告訴中央社，她對於王如杏投注藝術人文教育印象深刻，在游於藝「擁抱梵谷畫展」，不但將校園打造成藝術天堂，布置成畫家藝術創作情境，學生能主動導覽與介紹，落實教學、藝術體驗與實踐。

創意料理幼兒園畢卡索

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