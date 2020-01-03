家齊高中邁向巔峰登山課 學生超有感

高中都為設計能結合素養的課程傷腦筋，家齊高中開了一門登山課，由校長與幾位愛登山的老師引導學生認識山，進而爬山，學生反應熱烈，課程愈來愈深入，跨領域教導地圖判讀、野炊、救護等，也吸引其他國中來體驗。校方表示，目前是登山初階班，因許多學生想再進階，正規畫進階班課程。

校長張國津表示，「邁向巔峰」課程，是希望藉由登山，引導學生面對挑戰，學習分析自我與環境資源，擬定計畫、策略，透過體能訓練，完成登頂目標，進而轉化為生涯規劃與生命教育歷程，提升生活素養。

剛開始只是簡單地想，要帶學生認識山野，沒想到課程一開後，因學生喜歡而欲罷不能。教務主任吳文祥說，每周兩堂從山野知能觀念篇、山野教育裝備實務操作、體能訓練練規劃、地圖判讀、方向辨位、指北針運用、生態教育、野外求生到野炊、宿營，進而爬山。已爬過大凍山、合歡山主峰、北峰，以及玉山前峰。

由於課程內容多元，體育、生物、餐飲、地理、護理老師及教官都加入。愛攝影的張國津還特別教學生山野攝影，並且教學生野炊咖哩飯，以及提供上山後保證有飯吃的撇步，就是事前煮熟後冷凍，上山加熱就搞定。這門課也吸引六甲國中學生來體驗，一起野炊。

學生林雅蓁說，超有趣的，學到了一些平常不意接觸的知識，如背包內東西的堆疊，以及如何揹會比較輕鬆。登山過程中確實很累，但抵達山頂卻是開心的，學生王佑鈞回味中認為超有成就感。