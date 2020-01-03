建中、松山雙胞胎互換制服上課破功 慘被記警告

一對雙胞胎兄弟分別就讀於台北市建國中學、松山高中一年級，兩人突發奇想，去年12月2日換穿各自學校的制服，到對方學校上課，最後被同學與班導識破，學生將這段經歷分享上網，直呼「真的超有趣，只是代價好重」。松山高中考量學校是男女合校並有考試代考問題，將學生記警告一支，建中也證實有此事，並口頭告誡學生。

一名網友「是在哈囉」近日在社群平台Meteor有趣版貼文，指出他是雙胞胎哥哥，就讀松山高中一年級，雙胞胎弟弟就讀建中，才高一的兄弟倆決定做件大事，就是互換學校，文中提到，哥哥前往建中途中還因校區太大迷路，打電話向弟弟求救才找到。

文中還提到，兩人因髮型不同，弟弟一到松山高中，就被哥哥的好友發現，交換身分破功；兩人還在各自學校上一整天課，到建中上課的哥哥幫弟弟考數學，弟弟在松山高中幫哥哥考英文，因知情同學起鬨鼓譟，班導也察覺真正身分，最後事情真相大白。該文在網路引發熱議，不少雙胞胎網友分享類似的事件。

松山高中學務主任張洸源表示，當天上完課，哥哥有向學校坦承自己有錯，兄弟動機是出於惡作劇、好玩，但由於學校有英文考試，就讀建中弟弟代為考試，且松山高中是男女合校，考量校園安全考量與考試不誠實等問題，記學生警告，未來提供勞動服務的消除警告，也有通知建中與家長。